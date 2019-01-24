Агент: "Информация об интересе "Зенита" к Лоботке – слухи"

Бранислав Ярушек, официальный представитель полузащитника "Сельты" Станислава Лоботки, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что 24-летним хавбеком интересуется "Зенит". Ранее "Невские новости" сообщили, что руководство петербургского клуба рассматривает Лоботку в качестве замены Леандро Паредесу, который может уйти в "ПСЖ" .

– Информация об интересе "Зенита" к Лоботке – слухи, – отметил Ярушек.

Летом 2017 года "Сельта" подписала Лоботку из "Нордшелланда" за 5 миллионов евро. Сейчас его стоимость по оценкам портала transfermarkt составляет 25 миллионов евро. Срок его контракта с испанским клубом истекает летом 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Испании на его счету 14 матчей и 1 результативный пас. (Игорь Новиков)