Адвокат жены Глушакова: "Денису важны алименты, а Дарье - дети"

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова - Дарьи, прибыл в Никулинский районный суд Москвы по делу о споре, связанном с детьми.

- Денису важны алименты, а его жене дети, - сказал Жорин.

Сторона Дарьи утверждает, что Глушаков вывел со своих счетов крупную сумму, чего не имел права делать из-за того, что суд наложил на имущество супругов арест. В свою очередь, Глушаков рассчитывает забрать детей к себе и требует назначить Дарье алименты в размере 80 тысяч рублей в месяц. (Арман Мкртчян)

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