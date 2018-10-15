Адвокат Мамаева: "Разрыв контракта с "Краснодаром"? Надеюсь, клуб дождется официального определения меры ответственности Павла"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, ответил на вопрос, насколько для его клиента важно вернуться в расположение "быков" до 21 октября, дня матча РПЛ с "Ахматом", чтобы избежать расторжения контракта с клубом.

– Я об этом не слышал, – сказал Бушманов. – Профессиональную деятельность Павла комментировать не готов.

– А как вообще обстоит дело с возможным разрывом контракта с "Краснодаром"?

– У меня нет каких-то достоверных сведений. К агенту Павла никто официально не обращался. Надеюсь, что клуб все-таки дождется официального разрешения дела, определения меры и степени ответственности Павла.

Мамаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", по ней игроку грозит до семи лет лишения свободы. Полузащитник участвовал в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. (Андрей Михайлов)