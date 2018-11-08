Адвокат Мамаева подтвердил: срок следствия по делу футболиста может быть продлен до 8 февраля

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что срок следствия по делу его подзащитного будет продлен на два месяца – до 8 февраля 2019 года.

Об этом сегодня сообщило издание "Росбалт". Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин обвиняются в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство".

– Не исключаем такой возможности, потому что по делу назначен ряд экспертиз, в настоящее время об их результатах нам еще не сообщали, соответственно, в связи с этим возможно продление сроков расследования на месяц или два с целью завершить его. Закон это позволяет, – сказал Бушманов. (Иван Торопцев)

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