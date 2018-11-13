Адвокат Мамаева - об истории с отказом "Краснодара" отдать машину футболиста его жене: "До вмешательства полиции клуб никак не реагировал"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказал "СЭ", при каких обстоятельствах клуб вернул супруге футболиста автомобиль мужа, который находился на базе. Ранее Алана Мамаева сообщила "КП-Кубань", что ей отказывались возвращать Mercedes AMG G63, который Павел припарковал на базе "быков" во время своей последней домашней тренировки в составе команды.

Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным взяты под стражу до 8 декабря. Оба игрока находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка", им предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" после участия в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– "Краснодар" не возвращал автомобиль Павла до тех пор, пока не был вызван наряд полиции. До их вмешательства в клубе никак не реагировали ни на обращения со стороны самого Мамаева, ни со стороны его супруги. Фактически совершали акт самоуправства, – сказал Бушманов. – У "Краснодара" не было никаких оснований для того, чтобы не отдавать машину. Видимо, когда включились органы внутренних дел, клуб не решился бороться в уголовно-правовой плоскости, и просто передал автомобиль супруге.

– У Павла появилась возможность вновь посещать спортзал СИЗО пять раз в неделю, как это было до решения руководства изолятора сократить тренировки до двух раз?

– Пока все по-прежнему, Мамаев сейчас ходит в зал дважды в неделю, со стороны администрации никаких подвижек в этом вопросе не происходит. Пытаться обжаловать это не имеет смысла, поскольку число занятий в зале никак не регламентировано. Руководство СИЗО может пускать туда человека как раз неделю, так и пять раз. (Иван Торопцев)