21:03 4 марта | Футбол — РФПЛ

50 матчей Карреры. Хуже Романцева, но лучше Карпина

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Матч 21-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (0:0) стал для Массимо Карреры 50-м в качестве главного тренера "Спартака" в чемпионатах России.

Итальянец – всего третий специалист, проработавший с красно-белыми так долго. Большее количество встреч в первенстве страны имеют на своем счету Олег Романцев (317) и Валерий Карпин (134). Стоит отметить, что под руководством Карреры москвичи набрали 69,33 процента очков, что 9,33 процента больше, чем в 50 первых матчах Карпина, но и на 12,67 меньше, чем на той же дистанции у Романцева. (Кирилл БУРДАКОВ)

Специалисты, тренировавшие "Спартак" в 50 матчах чемпионата

Тренер

Годы работы

Первые 50 игр

 

 

В (%)

Н (%)

П (%)

М

О (%)

Олег РОМАНЦЕВ

1992-1995, 1997-2003

34 (68,00)

14 (28,00)

2 (4,00)

126-34

82 (82,00)

Валерий КАРПИН

2009-2011, 2012-2014

28 (56,00)

9 (18,00)

13 (26,00)

95-55

90 (60,00)

Массимо КАРРЕРА

2016-н.в.

31 (62,00)

11 (22,00)

8 (16,00)

82-50

104 (69,33)
Локомотив - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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N-zone

Пусть Каррера станет новым Романцевым и проведет в Спартаке лет 10-15. Надоели уже ежегодные шараханья. Да и у Массимо хорошо получается - за 1 год выиграл 2 титула и построил новую команду. Впереди смена поколений. Нужна стабильность.

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