50 матчей Карреры. Хуже Романцева, но лучше Карпина

Матч 21-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (0:0) стал для Массимо Карреры 50-м в качестве главного тренера "Спартака" в чемпионатах России.
Итальянец – всего третий специалист, проработавший с красно-белыми так долго. Большее количество встреч в первенстве страны имеют на своем счету Олег Романцев (317) и Валерий Карпин (134). Стоит отметить, что под руководством Карреры москвичи набрали 69,33 процента очков, что 9,33 процента больше, чем в 50 первых матчах Карпина, но и на 12,67 меньше, чем на той же дистанции у Романцева. (Кирилл БУРДАКОВ)
Специалисты, тренировавшие "Спартак" в 50 матчах чемпионата
|
Тренер
|
Годы работы
|
Первые 50 игр
|
|
|
В (%)
|
Н (%)
|
П (%)
|
М
|
О (%)
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
1992-1995, 1997-2003
|
34 (68,00)
|
14 (28,00)
|
2 (4,00)
|
126-34
|
82 (82,00)
|
Валерий КАРПИН
|
2009-2011, 2012-2014
|
28 (56,00)
|
9 (18,00)
|
13 (26,00)
|
95-55
|
90 (60,00)
|
Массимо КАРРЕРА
|
2016-н.в.
|
31 (62,00)
|
11 (22,00)
|
8 (16,00)
|
82-50
|
104 (69,33)
N-zone
Пусть Каррера станет новым Романцевым и проведет в Спартаке лет 10-15. Надоели уже ежегодные шараханья. Да и у Массимо хорошо получается - за 1 год выиграл 2 титула и построил новую команду. Впереди смена поколений. Нужна стабильность.
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