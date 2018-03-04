50 матчей Карреры. Хуже Романцева, но лучше Карпина

Матч 21-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (0:0) стал для Массимо Карреры 50-м в качестве главного тренера "Спартака" в чемпионатах России.

Итальянец – всего третий специалист, проработавший с красно-белыми так долго. Большее количество встреч в первенстве страны имеют на своем счету Олег Романцев (317) и Валерий Карпин (134). Стоит отметить, что под руководством Карреры москвичи набрали 69,33 процента очков, что 9,33 процента больше, чем в 50 первых матчах Карпина, но и на 12,67 меньше, чем на той же дистанции у Романцева. (Кирилл БУРДАКОВ)

Специалисты, тренировавшие "Спартак" в 50 матчах чемпионата