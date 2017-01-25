"Зенит" не идет на уступки в вопросе стоимости Ломбертса

"Зенит" не идет на уступки по трансферной стоимости бельгийского защитника Николаса Ломбертса. Об этом сообщил агент игрока Сантуш Верхлуст. Ранее появилась информация, что в 31-летнем игроке заинтересованы "Гент" и "Бешикташ".

– Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в "Зените". Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника, – цитирует ТАСС Верхлуста.

Ломбертс выступает за "Зенит" с 2007 года. На его счету 283 матча в различных турнирах и 12 мячей. До "Зенита" он играл за "Гент".

