20:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Зе Луиш: "С первой минуты дерби верил в победу над ЦСКА"

0
0
0

Нападающий "Спартака" Зе Луиш отметил, что с первых минут матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) верил в победу своей команды. Форвард из Кабо-Верде, оформивший дубль, также заявил, что на данный момент еще не вышел на пик формы.

– Когда узнал, что у меня несерьезная травма, психологически стало легче, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Зе Луиша. – Я много работал, и все прошло довольно быстро. В какой момент поверил, что выиграем у ЦСКА? Верил в победу с первой минуты. Хотелось бы отметить, что в данный момент я еще не вышел на пик формы.

Опрос

Какого результата добьется "Спартак" в чемпионате-2016/17?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ