Зе Луиш: "С первой минуты дерби верил в победу над ЦСКА"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш отметил, что с первых минут матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) верил в победу своей команды. Форвард из Кабо-Верде, оформивший дубль, также заявил, что на данный момент еще не вышел на пик формы.

– Когда узнал, что у меня несерьезная травма, психологически стало легче, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Зе Луиша. – Я много работал, и все прошло довольно быстро. В какой момент поверил, что выиграем у ЦСКА? Верил в победу с первой минуты. Хотелось бы отметить, что в данный момент я еще не вышел на пик формы.