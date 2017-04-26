19:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Юрий Жирков: "Пенальти? Контакт был"

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Защитник "Зенита" Юрий Жирков заявил, что пенальти в ворота "Оренбурга" в матче 25-го тура чемпионата России был назначен справедливо. С этого одиннадцатиметрового и был забит единственный гол в этой встрече.

– Очень тяжелая игра на таком поле, – сказал Жирков. – Получилось, наверное, больше в обороне. "Оренбург" стал играть длинными передачами вперед. У нас были хорошие контратаки, забей Данни второй гол – игра складывалась бы по-другому.

– Что произошло в моменте с пенальти?

– Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева. Я бы не сказал, что он играл грубо, но контакт – пусть и небольшой – был.

- Две победы подряд – уверенности в себе это прибавляет?

- Две победы – это хорошо, но про нас так пишут, что мы плохо играем. От этого есть давление на команду. Но мы взяли шесть очков, двигаемся дальше. Будем стараться победить в Томске. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга" //
Владимир Парняков: "Пенальти? На усмотрение судьи" //
Роберт Евдокимов: "У нас великолепные судьи. "Оренбургу" бы такой пенальти не поставили" // 
Мирча Луческу: "Судя по высказываниям игроков "Зенита" - пенальти был"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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75serg75

Контакт да, был, но кто-то всячески пытался от него уйти, а кто-то его нашел. А с учетом вечно ноющего цыгана судья не устоял от такого шанса протащить в очередной раз зенытик.

20:39

serenky25

Какой там пенальти? Прокинули влево и побежал прямо на защитника. Столкнулся и упал. Какое нарушение? Хотя результат был известен заранее.

20:39

Shvetsov

"Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева." И потом еще нырнул. Где же нарушение? Вчера Мельгарехо на штангу наткнулся, пенальти не поставили)))

20:32

waleriy

Жирков такой-же умный как его супруга?

20:14

zenit08

Если бы он запнулся о ногу - был бы пенальти. Но на повторе видно, что Благо убирает ногу, а Жирков врезается в него, фактически в корпус. Причем заваливаться начинает раньше. В прошлой игре удалили 3-их, в этой пенальти. Что придумают арбитры в следующей, чтобы это днище выиграло? Очередные позор и мерзость.

20:12

James Gang

Юрок совесть потерял вчистую!

20:06

Проба положительна

Так значит Зеню теперь судить в его штрафной нужно по-новому!! Любой контакт - пеналь!! Что тогда Жирок будет чесать?!

20:01

alur66

Раньше был человеком нормальным-а сейчас...

19:59

a.mitro

Можно ли говорить о развития футбола в России, если бросается в глаза как вывозят Зенит. Второй матч судья создаёт условия для победы.Такой формат проведения чемпионата отбивает охоту смотреть матчи.

19:52

sailor1990

Есть такое слово "совесть". Но слово есть, а совести нет. Да, Юра?

19:49