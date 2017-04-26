Юрий Жирков: "Пенальти? Контакт был"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков заявил, что пенальти в ворота "Оренбурга" в матче 25-го тура чемпионата России был назначен справедливо. С этого одиннадцатиметрового и был забит единственный гол в этой встрече.
– Очень тяжелая игра на таком поле, – сказал Жирков. – Получилось, наверное, больше в обороне. "Оренбург" стал играть длинными передачами вперед. У нас были хорошие контратаки, забей Данни второй гол – игра складывалась бы по-другому.
– Что произошло в моменте с пенальти?
– Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева. Я бы не сказал, что он играл грубо, но контакт – пусть и небольшой – был.
- Две победы подряд – уверенности в себе это прибавляет?
- Две победы – это хорошо, но про нас так пишут, что мы плохо играем. От этого есть давление на команду. Но мы взяли шесть очков, двигаемся дальше. Будем стараться победить в Томске. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга" //
Владимир Парняков: "Пенальти? На усмотрение судьи" //
Роберт Евдокимов: "У нас великолепные судьи. "Оренбургу" бы такой пенальти не поставили" //
Мирча Луческу: "Судя по высказываниям игроков "Зенита" - пенальти был"
Юрий Жирков - о пенальти в матче #ОренбургЗенит pic.twitter.com/PAIcsV39fc– СЭ Зенит (@zenit_se) 26 апреля 2017 г.
75serg75
Контакт да, был, но кто-то всячески пытался от него уйти, а кто-то его нашел. А с учетом вечно ноющего цыгана судья не устоял от такого шанса протащить в очередной раз зенытик.
20:39
serenky25
Какой там пенальти? Прокинули влево и побежал прямо на защитника. Столкнулся и упал. Какое нарушение? Хотя результат был известен заранее.
20:39
Shvetsov
"Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева." И потом еще нырнул. Где же нарушение? Вчера Мельгарехо на штангу наткнулся, пенальти не поставили)))
20:32
waleriy
Жирков такой-же умный как его супруга?
20:14
zenit08
Если бы он запнулся о ногу - был бы пенальти. Но на повторе видно, что Благо убирает ногу, а Жирков врезается в него, фактически в корпус. Причем заваливаться начинает раньше. В прошлой игре удалили 3-их, в этой пенальти. Что придумают арбитры в следующей, чтобы это днище выиграло? Очередные позор и мерзость.
20:12
James Gang
Юрок совесть потерял вчистую!
20:06
Проба положительна
Так значит Зеню теперь судить в его штрафной нужно по-новому!! Любой контакт - пеналь!! Что тогда Жирок будет чесать?!
20:01
alur66
Раньше был человеком нормальным-а сейчас...
19:59
a.mitro
Можно ли говорить о развития футбола в России, если бросается в глаза как вывозят Зенит. Второй матч судья создаёт условия для победы.Такой формат проведения чемпионата отбивает охоту смотреть матчи.
19:52
sailor1990
Есть такое слово "совесть". Но слово есть, а совести нет. Да, Юра?
19:49