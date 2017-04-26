Юрий Жирков: "Пенальти? Контакт был"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков заявил, что пенальти в ворота "Оренбурга" в матче 25-го тура чемпионата России был назначен справедливо. С этого одиннадцатиметрового и был забит единственный гол в этой встрече.

– Очень тяжелая игра на таком поле, – сказал Жирков. – Получилось, наверное, больше в обороне. "Оренбург" стал играть длинными передачами вперед. У нас были хорошие контратаки, забей Данни второй гол – игра складывалась бы по-другому.

– Что произошло в моменте с пенальти?

– Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева. Я бы не сказал, что он играл грубо, но контакт – пусть и небольшой – был.

- Две победы подряд – уверенности в себе это прибавляет?

- Две победы – это хорошо, но про нас так пишут, что мы плохо играем. От этого есть давление на команду. Но мы взяли шесть очков, двигаемся дальше. Будем стараться победить в Томске. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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