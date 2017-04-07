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Юрий Максимов: "Назначьте на матч "Спартак" - "Зенит" судью из Саранска"

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Сегодня. Санкт-Петербург. Мирча ЛУЧЕСКУ.Мирча Луческу: "Матч со "Спартаком" может судить даже арбитр из Москвы"

Бывший главный тренер "Мордовии" Юрий Максимов предложил своего кандидата, который должен рассудить матч 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом". По словам специалиста, Мирча Луческу, возглавляющий сине-бело-голубых, и ранее выражал недовольство работой арбитров.

- Луческу не отличался сдержанностью, еще работая в "Шахтере", - сказал Максимов. - У него постоянно возникало недовольство решениями судей.

- Кто, по вашему мнению, должен обслуживать матч "Спартак" - "Зенит"?

 - В игре первого круга судейство было на стороне хозяев. Теперь надо назначать судью из Саранска (Александра Егорова. – Прим. "СЭ"). Хорошо знаю этого человека и уверен в его человеческих и профессиональных качествах. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mao11

Что значит - В игре первого круга судейство было на стороне хозяев. Теперь надо назначать судью из Саранска -чистейшей воды бредятина он явно не смотрел матч Зенит - Спартак ,а если смотрел то абсолютно предвзято против Зенита и такому холую москвичей дают высказаться,это много говорит о настроениях и предвзятости в СЭ.

16:08

Меркатор

Только не того клоуна, который "не увидел" фола Рыжикова на Промесе полтора года назад. Он вообще больше судить не должен, если мы боремся за чистоту игры.

15:28

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