Юрий Максимов: "Назначьте на матч "Спартак" - "Зенит" судью из Саранска"

Бывший главный тренер "Мордовии" Юрий Максимов предложил своего кандидата, который должен рассудить матч 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом". По словам специалиста, Мирча Луческу, возглавляющий сине-бело-голубых, и ранее выражал недовольство работой арбитров.

- Луческу не отличался сдержанностью, еще работая в "Шахтере", - сказал Максимов. - У него постоянно возникало недовольство решениями судей.

- Кто, по вашему мнению, должен обслуживать матч "Спартак" - "Зенит"?

- В игре первого круга судейство было на стороне хозяев. Теперь надо назначать судью из Саранска (Александра Егорова. – Прим. "СЭ"). Хорошо знаю этого человека и уверен в его человеческих и профессиональных качествах. (Евгений БЕЛОУСОВ)