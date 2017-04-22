Второй гол "Ростова" засчитан верно

На 45+3-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым приняла правильное решение, засчитав гол хозяев поля. В момент удара по воротам Сесара Наваса Гацкан, через мгновение переправивший мяч в сетку, не находился за линией офсайда. Первый ассистент Владислав Назаров верно разобрался в динамично развивавшейся ситуации и не зафиксировал положение "вне игры". (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"