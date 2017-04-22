Второй гол "Ростова" засчитан верно

На 45+3-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым приняла правильное решение, засчитав гол хозяев поля. В момент удара по воротам Сесара Наваса Гацкан, через мгновение переправивший мяч в сетку, не находился за линией офсайда. Первый ассистент Владислав Назаров верно разобрался в динамично развивавшейся ситуации и не зафиксировал положение "вне игры". (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #РостовСпартак 2:0 45+3' Александр Гацкан pic.twitter.com/hvsFHM55GS– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 22 апреля 2017 г.