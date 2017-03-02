Вернблум обратился к болельщикам ЦСКА на русском

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум призвал болельщиков посетить предстоящий матч премьер-лиги с "Зенитом". В официальном "Инстаграме" "ВЭБ-Арены" появилось короткое обращение шведа на русском языке: "Только попробуй не прийти!"

– Всем, кто до сих пор не определился с приходом на матч, – гласит подпись к видео. – Понтус просил передать.

Матч между ЦСКА и "Зенитом" состоится 4 марта, начало - в 16.30 по московскому времени.