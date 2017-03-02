21:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вернблум обратился к болельщикам ЦСКА на русском

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум призвал болельщиков посетить предстоящий матч премьер-лиги с "Зенитом". В официальном "Инстаграме" "ВЭБ-Арены" появилось короткое обращение шведа на русском языке: "Только попробуй не прийти!"

– Всем, кто до сих пор не определился с приходом на матч, – гласит подпись к видео. – Понтус просил передать.

Матч между ЦСКА и "Зенитом" состоится 4 марта, начало - в 16.30 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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kaduly

На такой матч даже стыдно просить придти,но думаю что все придут человек 15 ,остальные с Питера приедут

22:27

armi

Черт! Когда же россиянин Фернандес заговорит по-русски???

22:01

баламошка

Падва! Приведёт шведский флот к нашим берегам!

21:29

баламошка

Проклятый швед! Выучил русский язык, чтобы шпионить за россиянами и сдавать их в интерпол! Гинер, берегись!

21:23

shpasic

Mark Krass, лошаре-нищеброду уже давно вторую космическую скорость придали, так что теперь даже дозвониться не могут))

21:21

Mark Krass

shpasic, я смотрю у лошары-нищеброда своих проблем нет, он чужими живет))

21:17

shpasic

только попробуй не придти! ведь иначе Гинеру придётся последний пиджак от Армани продать, чтобы по иску Альфа-Банка расплатиться!

21:11

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