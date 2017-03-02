Вернблум обратился к болельщикам ЦСКА на русском

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум призвал болельщиков посетить предстоящий матч премьер-лиги с "Зенитом". В официальном "Инстаграме" "ВЭБ-Арены" появилось короткое обращение шведа на русском языке: "Только попробуй не прийти!"
– Всем, кто до сих пор не определился с приходом на матч, – гласит подпись к видео. – Понтус просил передать.
Матч между ЦСКА и "Зенитом" состоится 4 марта, начало - в 16.30 по московскому времени.
kaduly
На такой матч даже стыдно просить придти,но думаю что все придут человек 15 ,остальные с Питера приедут
22:27
armi
Черт! Когда же россиянин Фернандес заговорит по-русски???
22:01
баламошка
Падва! Приведёт шведский флот к нашим берегам!
21:29
баламошка
Проклятый швед! Выучил русский язык, чтобы шпионить за россиянами и сдавать их в интерпол! Гинер, берегись!
21:23
shpasic
Mark Krass, лошаре-нищеброду уже давно вторую космическую скорость придали, так что теперь даже дозвониться не могут))
21:21
Mark Krass
shpasic, я смотрю у лошары-нищеброда своих проблем нет, он чужими живет))
21:17
shpasic
только попробуй не придти! ведь иначе Гинеру придётся последний пиджак от Армани продать, чтобы по иску Альфа-Банка расплатиться!
21:11