Валерий Петраков: "Объяснил футболистам "Томи", как правильно играть с Промесом, Зе Луишем и Зобниным"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что у футболистов команды в любом случае будет мандраж. Специалист отметил, что эмоции в таких встречах нужны, но они должны быть адекватными.

– Убрать мандраж? Такое невозможно в нашем случае, когда ты сыграешь против "Спартака" перед забитыми трибунами, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Москвичи играют в хороший футбол, мы достаточно внимательно провели теоретическое занятие, и я постарался объяснить подопечным, как лучше действовать против лидеров "Спартака" – Промеса, Зе Луиша и Зобнина. Игроки сказали, что все поняли, но они в любом случае будут волноваться. Сейчас важно их немного успокоить. Эмоции нужны, но они должны быть адекватными.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Спартак" – "Томь"