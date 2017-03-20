Валерий Карпин: "Пенальти на Дзюбе был - он же не должен был стоять и бороться с защитником"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный разбор" выразил мнение, что судья правильно назначил пенальти в ворота тульского "Арсенала" в матче 20-го тура чемпионата России против "Зенита". Он добавил, что питерцы забили второй мяч из офсайда.

– По мне, пенальти на Дзюбе был, - сказал Карпин. - Защитник обхватывал нападающего руками, тот упал. А что, он должен был стоять и бороться с защитником? Что касается второго гола, то офсайд был однозначно. Очередная судейская ошибка, которая, получается, повлияла на игру.

Кирьяков сказал, что в игру вмешалась рука Питера? Неизвестно. Есть вещи, когда судьи грубо ошибаются. Такое действительно есть. Кому и что за это будет – это уже другое дело