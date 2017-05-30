Вадим Епанчинцев: "На матче "Спартак" – "Терек" едва не выбежал на поле!"

Главный тренер хоккейного "Спартака" Вадим Епанчинцев назвал сумасшедшей атмосферу на матче футбольных одноклубников против "Терека" (3:0). После встречи 29-го тура футбольной премьер-лиги по разрешению клуба болельщикам разрешили выйти на поле, а красно-белым был вручен кубок за победу в чемпионате – первую с 2001 года.
– С футбольными одноклубниками общаетесь?
– Был на матче с "Тереком". Едва на поле не выбежал! Сидел буквально на первом ряду за скамейкой "Спартака". На стадионе была сумасшедшая атмосфера. С Каррерой пока не познакомились, но через родственников общаюсь с Ребровым и Глушаковым. Желаю всем спартаковцам удачи на Кубке конфедераций. Хоккеисты всегда были дружны с футболистами. С Егором Титовым мы заканчивали один класс, дружили с Вадимом Евсеевым и Димой Парфеновым. Жаль, что встречаемся редко. Приглашаем их на хоккей.
– Помните, где были, когда "Спартак" обеспечил чемпионство?
– Я смотрел тот матч дома, счет был 0:0, уехал по делам. Верите или нет, не зная результата, позвонил Леониду Трахтенбергу. От него узнал о чемпионстве. (Михаил ЗИСЛИС)
- Артем Ребров
- Вадим Евсеев
- Денис Глушаков
- Егор Титов
- Спартак (хоккей)
- Спартак (футбол)
- Дмитрий Парфенов
- Вадим Епанчинцев
- Массимо Каррера
Karerra
Приятно слышать что хоккеисты следят за футболом. Удачи Вам в новом сезоне КХЛ и выхода в Плей-офф
22:01