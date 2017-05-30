Вадим Епанчинцев: "На матче "Спартак" – "Терек" едва не выбежал на поле!"

Главный тренер хоккейного "Спартака" Вадим Епанчинцев назвал сумасшедшей атмосферу на матче футбольных одноклубников против "Терека" (3:0). После встречи 29-го тура футбольной премьер-лиги по разрешению клуба болельщикам разрешили выйти на поле, а красно-белым был вручен кубок за победу в чемпионате – первую с 2001 года.

– С футбольными одноклубниками общаетесь?

– Был на матче с "Тереком". Едва на поле не выбежал! Сидел буквально на первом ряду за скамейкой "Спартака". На стадионе была сумасшедшая атмосфера. С Каррерой пока не познакомились, но через родственников общаюсь с Ребровым и Глушаковым. Желаю всем спартаковцам удачи на Кубке конфедераций. Хоккеисты всегда были дружны с футболистами. С Егором Титовым мы заканчивали один класс, дружили с Вадимом Евсеевым и Димой Парфеновым. Жаль, что встречаемся редко. Приглашаем их на хоккей.

– Помните, где были, когда "Спартак" обеспечил чемпионство?

– Я смотрел тот матч дома, счет был 0:0, уехал по делам. Верите или нет, не зная результата, позвонил Леониду Трахтенбергу. От него узнал о чемпионстве. (Михаил ЗИСЛИС)