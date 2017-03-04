В премьер-лиге ЦСКА не пропускает в дебютных матчах тренеров

ЦСКА в первом матче под руководством Виктора Гончаренко сыграл вничью с "Зенитом" (0:0). Любопытно, что с момента создания в конце 2001 года РФПЛ красно-синие ни разу не портили дебют новым тренерам пропущенными голами. Правда, стоит отметить, что начать Гончаренко – всего второй (после Артура Жорже) специалист, не сумевший выиграть первый матч во главе ЦСКА в премьер-лиге. (Кирилл БУРДАКОВ).

Дебюты тренеров ЦСКА в чемпионатах России при Евгении Гинере