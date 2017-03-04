В премьер-лиге ЦСКА не пропускает в дебютных матчах тренеров

ЦСКА в первом матче под руководством Виктора Гончаренко сыграл вничью с "Зенитом" (0:0). Любопытно, что с момента создания в конце 2001 года РФПЛ красно-синие ни разу не портили дебют новым тренерам пропущенными голами. Правда, стоит отметить, что начать Гончаренко – всего второй (после Артура Жорже) специалист, не сумевший выиграть первый матч во главе ЦСКА в премьер-лиге. (Кирилл БУРДАКОВ).
Дебюты тренеров ЦСКА в чемпионатах России при Евгении Гинере
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
09.03.2002
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Торпедо-ЗИЛ
|
4:0
|
12.03.2004
|
Артур ЖОРЖЕ
|
Москва (д)
|
0:0
|
17.07.2004
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Торпедо (г)
|
1:0
|
15.03.2009
|
ЗИКО
|
Сатурн (г)
|
3:0
|
12.09.2009
|
Хуанде РАМОС
|
Кр.Советов (д)
|
3:0
|
30.10.2009
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
Терек (д)
|
1:0
|
04.03.2017
|
Виктор ГОНЧАРЕНКО
|
Зенит (д)
|
0:0
Dennis-Ber
А если ставить на каждый матч нового "дебютного" тренера - ваааще никогда ничего не пропустит!!!
19:48