18:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В премьер-лиге ЦСКА не пропускает в дебютных матчах тренеров

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ЦСКА в первом матче под руководством Виктора Гончаренко сыграл вничью с "Зенитом" (0:0). Любопытно, что с момента создания в конце 2001 года РФПЛ красно-синие ни разу не портили дебют новым тренерам пропущенными голами. Правда, стоит отметить, что начать Гончаренко – всего второй (после Артура Жорже) специалист, не сумевший выиграть первый матч во главе ЦСКА в премьер-лиге. (Кирилл БУРДАКОВ).

Дебюты тренеров ЦСКА в чемпионатах России при Евгении Гинере

Дата

Тренер

Соперник

Счет

09.03.2002

Валерий ГАЗЗАЕВ

Торпедо-ЗИЛ

4:0

12.03.2004

Артур ЖОРЖЕ

Москва (д)

0:0

17.07.2004

Валерий ГАЗЗАЕВ

Торпедо (г)

1:0

15.03.2009

ЗИКО

Сатурн (г)

3:0

12.09.2009

Хуанде РАМОС

Кр.Советов (д)

3:0

30.10.2009

Леонид СЛУЦКИЙ

Терек (д)

1:0

04.03.2017

Виктор ГОНЧАРЕНКО

Зенит (д)

0:0
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dennis-Ber

А если ставить на каждый матч нового "дебютного" тренера - ваааще никогда ничего не пропустит!!!

19:48

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