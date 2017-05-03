Турецкая пресса выдумала слова сына Луческу о том, что они с отцом будут работать в Турции

Турецкие СМИ сегодня опубликовали новость о том, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу начнет следующий сезон в одном из местных клубов. При этом они ссылались на сына специалиста Развана.

– Мой отец получил предложение из Турции, – цитировал sporx.com Развана Луческу. – Если не случится ничего неожиданного, я буду работать вместе с ним.

Впрочем, позднее сам же Разван заявил румынской прессе, что не говорил ничего подобного.

– Это неправда, я не обсуждал этот вопрос ни с кем из Турции, – приводит Digi Sport опровержение Луческу-младшего.

Напомним, ранее турецкие медиа сообщали, что Мирча Луческу встречался с президентом "Галатасарая". Наставник "Зенита" опроверг эту информацию, подчеркнув, что все это время находился вместе со своей нынешней командой.

Последним местом работы Развана Луческу был греческий "Ксанти". Он объявил о своей отставке в апреле этого года, после того как клуб лишился шансов на выход в плей-офф местной лиги.