12:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" сделал предложение по Джикии

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По информации "СЭ", "Спартак" обратился в "Амкар" с предложением о покупке трансфера защитника Георгия Джикии.

Красно-белые намерены приобрести игрока в зимнее трансферное окно, сумма сделки составит около 150 миллионов рублей. 23-летний Джикии, имеющий контракт с "Амкаром" до середины 2018 года, провел в текущем сезоне 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Exsorsist

С его ростом только на край обороны. Скорость не высокая. Но неплохо играет головой и хороший удар. Плюс стандарты. Но только не ЦЗ !!!

12:59

Тот самый Зануда

Икра!

12:35

pravda1979

Второй игрок из Амкара- это усиление. ))

12:33

;erjd

Хороший трансфер! Думаю неплохая пара для сборной России будет: Кутепов-Джикия. И Васин на подстраховке.

12:20

shpasic

2.5 миллиона долларов. нормально так Амкар растаскивают спартаковцы)

12:19

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