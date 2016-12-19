"Спартак" сделал предложение по Джикии

По информации "СЭ", "Спартак" обратился в "Амкар" с предложением о покупке трансфера защитника Георгия Джикии.
Красно-белые намерены приобрести игрока в зимнее трансферное окно, сумма сделки составит около 150 миллионов рублей. 23-летний Джикии, имеющий контракт с "Амкаром" до середины 2018 года, провел в текущем сезоне 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. (Сергей ЕГОРОВ)
Exsorsist
С его ростом только на край обороны. Скорость не высокая. Но неплохо играет головой и хороший удар. Плюс стандарты. Но только не ЦЗ !!!
12:59
Тот самый Зануда
Икра!
12:35
pravda1979
Второй игрок из Амкара- это усиление. ))
12:33
;erjd
Хороший трансфер! Думаю неплохая пара для сборной России будет: Кутепов-Джикия. И Васин на подстраховке.
12:20
shpasic
2.5 миллиона долларов. нормально так Амкар растаскивают спартаковцы)
12:19