"Спартак" сделал предложение по Джикии

По информации "СЭ", "Спартак" обратился в "Амкар" с предложением о покупке трансфера защитника Георгия Джикии.

Красно-белые намерены приобрести игрока в зимнее трансферное окно, сумма сделки составит около 150 миллионов рублей. 23-летний Джикии, имеющий контракт с "Амкаром" до середины 2018 года, провел в текущем сезоне 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. (Сергей ЕГОРОВ)