"Спартак" предложил Таски новый контракт

"Спартак" предложил защитнику Сердару Таски новый двухлетний контракт, информирует fotospor.com. 30-летний немец готов подписать соглашение, так как хочет играть в Лиге чемпионов. Его действующий контракт истекает этим летом.

Ранее игроком интересовался "Трабзонспор" – клуб предпринимал несколько попыток выкупить Таски у "Спартака", а затем хотел забрать его на правах свободного агента. В итоге игрока не устроили финансовые условия, предложенные в Турции.

В прошедшем сезоне футболист выиграл с красно-белыми титул чемпиона России. На его счету 19 матчей за "Спартак".