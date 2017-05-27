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"Спартак" предложил Таски новый контракт

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"Спартак" предложил защитнику Сердару Таски новый двухлетний контракт, информирует fotospor.com. 30-летний немец готов подписать соглашение, так как хочет играть в Лиге чемпионов. Его действующий контракт истекает этим летом.

Ранее игроком интересовался "Трабзонспор" – клуб предпринимал несколько попыток выкупить Таски у "Спартака", а затем хотел забрать его на правах свободного агента. В итоге игрока не устроили финансовые условия, предложенные в Турции.

В прошедшем сезоне футболист выиграл с красно-белыми титул чемпиона России. На его счету 19 матчей за "Спартак".

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