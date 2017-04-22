"Спартак" поздравил Карреру с днем рождения

"Спартак" поздравил Массимо Карреру с днем рождения. Сегодня итальянскому специалисту исполняется 53 года.

"Поздравляем Массимо с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, свою тренерскую карьеру Каррера начал в 2009 году, работая помощником Антонио Конте в "Ювентусе", а также сборной Италии. "Спартак" является первой командой, которую итальянец возглавляет самостоятельно.

В тренерском штабе московского клуба Каррера появился летом 2016 года в качестве ответственного за игру в обороне, а в августе принял управление командой после отставки Дмитрия Аленичева. За 7 туров до финиша девятикратные чемпионы России занимают первое место с 54 очками. У идущего вторым ЦСКА - 47 (и на игру меньше), третьим в турнирной таблице располагается "Зенит" - 43.

В рамках 24-го тура премьер-лиги состоится матч "Ростов" – "Спартак". Игра пройдет сегодня, 22 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.