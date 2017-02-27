"Спартак" поздравил Дмитрия Попова с юбилеем

"Спартак" поздравил своего бывшего полузащитника Дмитрия Попова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 50 лет.

Попов выступал за "Спартак" с 1989 по 1993 год. Он провел 104 матча и забил 8 мячей, дважды становился чемпионом России, один раз – чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР/СНГ. Затем он продолжил карьеру в Испании, где выступал за "Расинг" и "Компостелу". За сборную России Попов провел 21 игру и забил 4 мяча.



В 2006 году Дмитрий Попов был принят на работу в спортивно-селекционный департамент "Спартака". В 2008-м был назначен спортивным директором и проработал на этой должности до августа 2016 года.

– "Спартак" от всей души поздравляет Дмитрия Львовича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов, – говорится в сообщении на официальном сайте.