"Спартак" подтвердил трансфер Мовсисяна в "Реал Солт-Лейк"

"Спартак" сообщил о переходе нападающего Юры Мовсисяна в "Реал Солт-Лейк" на постоянной основе, информирует клубная пресс-служба. До этого армянский футболист выступал за "Реал Солт-Лейк" на правах аренды с января этого года.

"Спартак" благодарит Юру Мовсисяна за время, проведенное в нашей команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", – гласит сообщение красно-белых.

Напомним, что в составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.