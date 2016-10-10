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"Спартак" подтвердил трансфер Мовсисяна в "Реал Солт-Лейк"

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Юра МОВСИСЯН.Мовсисян vs РФПЛ. Юра, это не тот "Реал"!

"Спартак" сообщил о переходе нападающего Юры Мовсисяна в "Реал Солт-Лейк" на постоянной основе, информирует клубная пресс-служба. До этого армянский футболист выступал за "Реал Солт-Лейк" на правах аренды с января этого года.

"Спартак" благодарит Юру Мовсисяна за время, проведенное в нашей команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", – гласит сообщение красно-белых.

Напомним, что в составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/95431/

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