"Спартак" по итогам заседания КДК РФС оштрафован на 180 тысяч рублей за нарушения в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2). Глава комитета Артур Григорьянц сообщил, что столичный клуб наказан за использование болельщиками пиротехники, крики в адрес судьи, а также за то, что один из фанатов выбежал на поле. "Краснодар" - как принимающая сторона - за необеспечение безопасности оштрафован на 100 тысяч.

- "Спартак" оштрафован на 100 000 рублей за использование болельщиками пиротехники, за появление на поле постороннего лица (болельщика) - на 20 000 рублей, за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи - на 60 000 рублей, это уже шестое нарушение, - пояснил Григорьянц. - "Краснодар" оштрафован на 100 000 рублей - как принимающая сторона за необеспечение безопасности. У "Краснодара" это первый штраф в сезоне. (Андрей МУРНИК)