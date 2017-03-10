13:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" оштрафован на 180 тысяч рублей,
"Краснодар" наказан впервые в сезоне

0
0
0
0
2

"Спартак" по итогам заседания КДК РФС оштрафован на 180 тысяч рублей за нарушения в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2). Глава комитета Артур Григорьянц сообщил, что столичный клуб наказан за использование болельщиками пиротехники, крики в адрес судьи, а также за то, что один из фанатов выбежал на поле. "Краснодар" - как принимающая сторона - за необеспечение безопасности оштрафован на 100 тысяч.

- "Спартак" оштрафован на 100 000 рублей за использование болельщиками пиротехники, за появление на поле постороннего лица (болельщика) - на 20 000 рублей, за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи - на 60 000 рублей, это уже шестое нарушение, - пояснил Григорьянц. - "Краснодар" оштрафован на 100 000 рублей - как принимающая сторона за необеспечение безопасности. У "Краснодара" это первый штраф в сезоне. (Андрей МУРНИК)

0
0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

spartak ekspress

краснодар то за что

14:34

Lerner

Когда же вы уже подавитесь, крохоборы ?

14:19

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ