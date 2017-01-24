15:33 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак-2" отправился на сбор в Ларнаку

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"Спартак-2" отправился на тренировочный сбор в Ларнаку, сообщает официальный сайт красно-белых. Во вторник утром команда собралась в аэропорту Шереметьево. На сбор отправились: Александр Максименко, Владислав Терешкин, Александр Лихачев, Артем Мамин, Николай Рассказов, Артем Сокол, Иван Хомуха, Шамсиддин Шанбиев, Константин Щербаков, Владлен Бабаев, Зелимхан Бакаев, Игорь Леонтьев, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов, Константин Савичев, Артем Самсонов, Иппэй Синодзука, Борис Цыганков, Георгий Мелкадзе, Александр Руденко и Артем Федчук. Следует отметить, что на Кипре к "Спартаку-2" присоединится вратарь Вадим Аверкиев, трудившийся в Айя-Напе с дублем красно-белых.

Во время первого зарубежного сбора спартаковцы сыграют три контрольных матча. 28 января наша команда проведет спарринг с "Шопрони" (Венгрия), 2 февраля встретится с "Вислой" (Польша), а 4 февраля – с "Олимпией" (Румыния).

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/98650/

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