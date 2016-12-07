Сергей Горлукович: "Глушакову далеко до капитана, а может, и вовсе не дано"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" подчеркнул, что не считает Дениса Глушакова подходящим человеком на должность капитана красно-белых. По его словам, у полузащитника нет подходящей для этой роли харизмы.
– Глушаков – настоящий капитан?
– Да нет. Я не думаю, что дело в его капитанстве. Голы Глушакова – лишь удачное стечение обстоятельств. В общем, удачный отрезок в его карьере – и все… А до капитана ему далековато. Может быть, даже и не дано.
– Это почему же?
– Я откуда знаю? Это мое мнение. Потому. Харизмы нет. Но таков выбор Карреры, ему виднее.
– Лично вы как восприняли фразу спартаковского болельщика "Глушаков – это похороны"?
– Похороны чего? Ну, ребят, я еще буду фразу болельщика обсуждать, что ли? Не вижу смысла это комментировать.
– По Промесу вообще никаких вопросов нет?
– Он же лучший бомбардир "Спартака"? Так? Ну, вот вам и ответ. Да, у него был небольшой спад, но он связан с травмой. После любого повреждения нужно время, чтобы набрать форму. Человек пропустил несколько недель, а на выходе стал лучшим снайпером. Все нормально.
– А есть в "Спартаке" игроки, которые не соответствуют уровню команды?
– Да. Их немало. Но я называть не буду. Это дело тренерского штаба и руководства. Пусть они сядут и подумают об усилении. Причем не о левых приобретениях, а о точечных трансферах.
– Самедов – реальное усиление?
– Если команда берет игрока сборной, наверное, потенциально его можно считать усилением. Но…
– Что-то настораживает?
– Смущает, как люди меняют команды. Уходят из одной в другую со скандалом. Как бы такого не произошло в "Спартаке". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
AESt_SM
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14:14
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Что-то картавый не то говорит. Либо покурил, либо выпил. Другого объяснения не нахожу. Да и честно говоря с этими "похоронами" достали. Пьяное мурло пробурчало, ну посмеялись, ну хватит уже с этой глупостью носиться.
13:53
Evpatii Kolovrat
Что-то Сережа совсем на Спартак обозлился,в последнее время сплошная критика родного клуба,видно с баблом у Горлуковича не очень, нужно Федуну пенсию выписать нашему прославленному ветерану за лояльность,может сменит гнев на милость.
13:50