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Сергей Горлукович: "Глушакову далеко до капитана, а может, и вовсе не дано"

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Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" подчеркнул, что не считает Дениса Глушакова подходящим человеком на должность капитана красно-белых. По его словам, у полузащитника нет подходящей для этой роли харизмы.

 
Понедельник. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 2:1. В игре Денис ГЛУШАКОВ (слева) и Квинси ПРОМЕС.Сергей Горлукович: "Если "Спартак" не станет чемпионом, виноваты будут точно не судьи"

Глушаков – настоящий капитан?

– Да нет. Я не думаю, что дело в его капитанстве. Голы Глушакова – лишь удачное стечение обстоятельств. В общем, удачный отрезок в его карьере – и все… А до капитана ему далековато. Может быть, даже и не дано.

– Это почему же?

– Я откуда знаю? Это мое мнение. Потому. Харизмы нет. Но таков выбор Карреры, ему виднее.

– Лично вы как восприняли фразу спартаковского болельщика "Глушаков – это похороны"?

– Похороны чего? Ну, ребят, я еще буду фразу болельщика обсуждать, что ли? Не вижу смысла это комментировать.

– По Промесу вообще никаких вопросов нет?

– Он же лучший бомбардир "Спартака"? Так? Ну, вот вам и ответ. Да, у него был небольшой спад, но он связан с травмой. После любого повреждения нужно время, чтобы набрать форму. Человек пропустил несколько недель, а на выходе стал лучшим снайпером. Все нормально.

– А есть в "Спартаке" игроки, которые не соответствуют уровню команды?

– Да. Их немало. Но я называть не буду. Это дело тренерского штаба и руководства. Пусть они сядут и подумают об усилении. Причем не о левых приобретениях, а о точечных трансферах.

Самедов – реальное усиление?

– Если команда берет игрока сборной, наверное, потенциально его можно считать усилением. Но…

– Что-то настораживает?

– Смущает, как люди меняют команды. Уходят из одной в другую со скандалом. Как бы такого не произошло в "Спартаке". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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AESt_SM

Дед обычно все правильно говорит... Нравится это кому-то или нет...

14:14

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Что-то картавый не то говорит. Либо покурил, либо выпил. Другого объяснения не нахожу. Да и честно говоря с этими "похоронами" достали. Пьяное мурло пробурчало, ну посмеялись, ну хватит уже с этой глупостью носиться.

13:53

Evpatii Kolovrat

Что-то Сережа совсем на Спартак обозлился,в последнее время сплошная критика родного клуба,видно с баблом у Горлуковича не очень, нужно Федуну пенсию выписать нашему прославленному ветерану за лояльность,может сменит гнев на милость.

13:50

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