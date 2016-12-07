Сергей Горлукович: "Глушакову далеко до капитана, а может, и вовсе не дано"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" подчеркнул, что не считает Дениса Глушакова подходящим человеком на должность капитана красно-белых. По его словам, у полузащитника нет подходящей для этой роли харизмы.

– Глушаков – настоящий капитан?

– Да нет. Я не думаю, что дело в его капитанстве. Голы Глушакова – лишь удачное стечение обстоятельств. В общем, удачный отрезок в его карьере – и все… А до капитана ему далековато. Может быть, даже и не дано.

– Это почему же?

– Я откуда знаю? Это мое мнение. Потому. Харизмы нет. Но таков выбор Карреры, ему виднее.

– Лично вы как восприняли фразу спартаковского болельщика "Глушаков – это похороны"?

– Похороны чего? Ну, ребят, я еще буду фразу болельщика обсуждать, что ли? Не вижу смысла это комментировать.

– По Промесу вообще никаких вопросов нет?

– Он же лучший бомбардир "Спартака"? Так? Ну, вот вам и ответ. Да, у него был небольшой спад, но он связан с травмой. После любого повреждения нужно время, чтобы набрать форму. Человек пропустил несколько недель, а на выходе стал лучшим снайпером. Все нормально.

– А есть в "Спартаке" игроки, которые не соответствуют уровню команды?

– Да. Их немало. Но я называть не буду. Это дело тренерского штаба и руководства. Пусть они сядут и подумают об усилении. Причем не о левых приобретениях, а о точечных трансферах.

– Самедов – реальное усиление?

– Если команда берет игрока сборной, наверное, потенциально его можно считать усилением. Но…

– Что-то настораживает?

– Смущает, как люди меняют команды. Уходят из одной в другую со скандалом. Как бы такого не произошло в "Спартаке". (Виталий АЙРАПЕТОВ)