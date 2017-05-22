Сергей Герасимец: "Пока свою зарплату Кокорин не отрабатывает"

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец выразил мнение в интервью "СЭ", что лучшим игроком в составе питерской команды в этом сезоне был нападающий Артем Дзюба. Разочарованием он назвал Александра Кокорина.

– Лучший игрок "Зенита" в сезоне-2016/17?

– Дзюба. Без него уже трудно представить команду, в чемпионате наколотил за "Зенит" больше всех. Он может играть сильнее. К сожалению, дает о себе знать травмированное колено.

– Вам не кажется, что игра Дзюбы поблекла с уходом Халка?

– Тогда не только Артем выглядел ярче – вся команда. Ни Халку, ни Гараю, ни Витселю "Зенит" равноценной замены так и не нашел.

– Игрок-разочарование?

– Кокорин. Хоть и забил "Локомотиву", его потенциал гораздо выше. Если парень не изменит отношения к делу, не начнет вкалывать, так и останется вечно подающим надежды. Пока свою зарплату Кокорин не отрабатывает. Ничего удивительного, что потерял место в сборной. (Александр КРУЖКОВ)

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