Сергей Дмитриев: "Для "Зенита" любой результат матча ЦСКА – "Спартак" уже плохой"

Экс-форвард "Зенита" и "Спартака" Сергей Дмитриев заявил, что не видит фаворита в матче 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". Столичное дерби состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

– Как вам кажется, повлияет ли результат дерби на расклад в чемпионской гонке?

– Для этого нужно знать результат матча. До начала игры об этом говорить не совсем целесообразно, думаю.

– Кто, на ваш взгляд, фаворит в матче?

– Фаворита здесь нет. Это дерби, принципиальнейший матч для обеих команд, который относится к числу важнейших в сезоне для каждой из них. У "Спартака" и у ЦСКА примерно равный подбор футболистов, и команды достойны друг друга.

– Какой результат лучше для "Зенита"?

– Для "Зенита" уже любой результат плохой. Как бы ни сложилась сегодняшняя встреча, за золото петербуржцы бороться уже не будут.

– Но в случае победы Спартака и завтрашней победы "Зенита" в Томске команда Луческу выйдет на второе место…

– Впереди еще достаточно матчей, и "Зениту" нужно задумываться о своих играх. Итоги чемпионата в любом случае можно будет подводить только после того, как команды сыграют тридцать туров. (Артем РЯБОВОЛ)