Сердар Таски: "Кутепов будет играть на домашнем чемпионате мира"

Защитник "Спартака" Сердар Таски высказал мнение о том, что защитник красно-белых Илья Кутепов при должном отношении к работе может вырасти в очень сильного игрока. По словам 29-летнего немца, Кутепов будет играть в составе сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

– В России играет много молодых перспективных игроков, которые будут прогрессировать с течением времени, – приводит ТАСС слова Таски. – Но для них важно играть не только в чемпионате России, но и в европейских турнирах, в Лиге чемпионов. Защитник Илья Кутепов – очень перспективный игрок, который будет играть на домашнем чемпионате мира в составе сборной. При должном отношении к работе он может вырасти в очень сильного защитника, но, повторюсь, для прогресса важно играть не только внутренние, но и международные матчи.

Я думаю, что чемпионат России - достаточно сильный турнир, не могу назвать его слабым. Здесь очень сложно набирать очки, и любая команда может практически на равных играть с любым соперником. Есть четверка ведущих чемпионатов - Англия, Германия, Италия и Испания, а российский идет следом за ними. Еще один показатель силы чемпионата России - удачные выступления тех или иных клубов в Европе. Некоторые думают, что российские команды в Лиге чемпионов или Лиге Европы обыграть легко, но часто это не подтверждается.