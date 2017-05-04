Сердар Таски: "Хочу играть в Лиге чемпионов и, возможно, останусь в "Спартаке" минимум до 2018 года"

Защитник "Спартака" Сердар Таски отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера отлично подготовил игроков ко второй части сезона. Также немец отметил, что, скорее всего, останется в "Спартаке" на следующий сезон. Ранее сообщалось, что летом он перейдет в "Трабзонспор".

- Мы хорошо подготовились зимой и неплохо играем во второй половине чемпионата, - цитирует Kicker Таски. - Работа под руководством Карреры дает результат. Давно я не был в такой приличной форме.

Титулы - это причина, по которым мы играем в футбол. Если я завоюю чемпионство со "Спартаком", это будет красивая история. Для профессионала важно играть в Лиге чемпионов. Я давно не принимал в ней участия, так что, вполне возможно, останусь в клубе до 2018 года. А может, и дольше.

Ближайший матч "Спартак" проведет в рамках 27-го тура чемпионата России против "Томи". Встреча состоится 6 мая, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.