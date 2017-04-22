"Ростов" разгромил "Спартак"

"Ростов" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России разгромил лидера премьер-лиги "Спартак" со счетом 3:0 в день рождения главного тренера москвичей Массимо Карреры. Дублем в составе хозяев отметился Александр Бухаров, еще один гол на счету Александра Гацкана.

Красно-белые доигрывали встречу в меньшинстве после удаления капитана Дениса Глушакова на 76-й минуте.

Таким образом, идущие на втором и третьем местах ЦСКА и "Зенит" сократили отставание от лидирующего "Спартака" до 7 и 8 очков соответственно.

"Ростов" поднялся на шестое место, команда прервала серию из пяти ничьих со счетом 0:0, но ростовчане по-прежнему не пропускают во второй части чемпионата,

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Спартак" (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: Бухаров, 23 (1:0). Гацкан, 45+3 - угловой (2:0). Бухаров, 50 (3:0).

"Ростов": Медведев, Калачев (Терентьев, 29), Сесар Навас, Симич, Мевля, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 78).

"Спартак": Ребров, Джикия, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Зобнин, Глушаков, Фернанду (Ещенко, 68), Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Комбаров, Промес.

Предупреждения: Байрамян, 43. Азмун, 80.

Удаление: Глушаков, 76.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород), Колосков (Уфа), Назаров (Невинномысск).

22 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"