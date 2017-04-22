"Ростов" разгромил "Спартак"

"Ростов" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России разгромил лидера премьер-лиги "Спартак" со счетом 3:0 в день рождения главного тренера москвичей Массимо Карреры. Дублем в составе хозяев отметился Александр Бухаров, еще один гол на счету Александра Гацкана.
Красно-белые доигрывали встречу в меньшинстве после удаления капитана Дениса Глушакова на 76-й минуте.
Таким образом, идущие на втором и третьем местах ЦСКА и "Зенит" сократили отставание от лидирующего "Спартака" до 7 и 8 очков соответственно.
"Ростов" поднялся на шестое место, команда прервала серию из пяти ничьих со счетом 0:0, но ростовчане по-прежнему не пропускают во второй части чемпионата,
Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Спартак" (Москва) – 3:0 (2:0)
Голы: Бухаров, 23 (1:0). Гацкан, 45+3 - угловой (2:0). Бухаров, 50 (3:0).
"Ростов": Медведев, Калачев (Терентьев, 29), Сесар Навас, Симич, Мевля, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 78).
"Спартак": Ребров, Джикия, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Зобнин, Глушаков, Фернанду (Ещенко, 68), Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Комбаров, Промес.
Предупреждения: Байрамян, 43. Азмун, 80.
Удаление: Глушаков, 76.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород), Колосков (Уфа), Назаров (Невинномысск).
22 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #РостовСпартак 1:0 23' Александр Бухаров pic.twitter.com/imQ9HbpNil– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 22 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #РостовСпартак 2:0 45+3' Александр Гацкан pic.twitter.com/hvsFHM55GS– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 22 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #РостовСпартак 3:0 50' Александр Бухаров (Дубль) pic.twitter.com/mgDTnUT84M– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 22 апреля 2017 г.
mallwen
Meddle Ты же понимаешь, что хотя и пишешь вроде бы объективные причины, но это всё равно отговорки?. Последние матчи Ростов уже не в еврокубках и всё равно за 6 игр - 8 очков. Их тактика позволяет достойно играть с любым клубом, но она, как и любая другая, как ты верно сказал, на любителя. Мне Спартак, почти регулярно играющий от обороны был бы и не интересен. Ну и у Спартака сейчас точно не дыр-дыр), как было прошлые годы, поэтому и идёт на первом месте с отрывом.
19:44
zenit08
Адекватный Зритель_ === Ты б отвечал тому, кто так считает лично. А то некоторые Спартаковцы тут полагают, что Ростов победил по делу, а не из-за судьи. И им тоже странно. Странно тебя читать...
19:43
Santa Barbara
Басист ///// Красавцы, мужики! Деклассировали почтичемпиона, наглядно показав ему разницу между командой уровня ЛЧ и ФК "Полуочко". Вот это самое вас осенью и ждёт, пятачковые) P.S. Для России было бы лучше, если бы вместо Спартака в Лиге Чемпионов играл Ростов. {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Клоун, ты сначала научи Ростов стабильно обыгрывать середняков и аутсайдеров ЧР, которые против Ростова закрываются, а потом высказывай свои пожелания! )))))))) Расскажи Бердыеву, что кроме оборонительной тактики существуют и другие, которые приносят победы и титулы! ))))))))
19:42
кузя23
zenit08 кузя23 === Чем же еврокубки лучше, чем матчи чемпионата? Странная логика. 19:36__Не надо,не задумывайся. Не твое это.
19:41
zenit08
Продавец воздуха === Со всем согласен, кроме кидалова Бекиича. Там вроде как он сам Федуну отказал в последний момент. Что впрочем хорошо для всех. У нас есть Массимо. У Ростова есть сильный тренер и хорошая команда.
19:40
Flamenco
Ростов раздавил Спартака!!! Какие могут быть вопросы? Вас болельщиков Спартака еще ждет разочарование...
19:39
Адекватный Зритель_
Забавно.. Безоговорочный лидер и безтрехминутчемпиён, получает три сухих плюхи с игры, а оказалось - Вилков виноват.)))
19:39
Santa Barbara
человек за футбол ///// А вы вспомните как Спартак с Ростовом играл в первом круге? Не стыдно? {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Лично мне – нет – не стыдно. Хорошая, трудовая победа. Спасибо Нобоа, который в концовке встречи из очень выгодной позиции пробил в Артема Реброва. А на большее Ростов не сподобился.
19:38
Mangust071
Басисту отдельное поздравление!!!все по делу!!!!
19:38
Meddle
mallwen, а так-то по секрету тебе признаюсь, ничего личного ни к Спартаку, ни к любой другой команде. Ты вроде нормальный парняга.
19:37
mallwen
Адекватный Зритель_ Нечем особо. Хотя с Барселоной на её поле 3:2 проигрывали, а не 6:0, как некоторые тут пишут будет). В куефа куда-то выходили, но слили Порту с Халком и Фалькао. Команды не было давно уже, на которую смотреть приятно и за которую не стыдно. Ни Карпинская с 2 местом, ни другие не нравились - качели какие-то и не было внятной игры. Сейчас она есть. Не всегда есть результат, но наконец-то понятно во что команда играет. Что она в еврокубках покажет только в еврокубках и видно будет.
19:36
zenit08
кузя23 === Чем же еврокубки лучше, чем матчи чемпионата? Странная логика.
19:36
Santa Barbara
человек за футбол ///// Я думаю что чемпионская игра это прежде всего достойные игры с сильными командами и у нас и в Европе... {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Значит, по-твоему, Ростов показывает чемпионскую игру, при этом не в состоянии стабильно обыгрывать середняков и аутсайдеров ЧР, которые против Ростова закрываются?
19:36
Продавец воздуха
Мда... У каждого клуба есть адекватные и неадекватные фанаты. Но у СМ есть ещё и дважды неадекватные фанаты. Вот таких вот, наверное, и называют сектантами. Прав Дзюба, когда говорил, что СМ, конечно, заслужил в этом сезоне первое место (на данный отрезок времени), но не хочется видеть клуб чемпионом из-за сектантов, которые и до этого вели себя неадекватно, а потом тем более крышу у них снесёт. А если говорить по игре, то Ростов заслужил победу. После третьего гола синие прибегли к тактике фолов и "маленьким футбольным хитростям", а СМ, находясь в состоянии нокдауна, пошёл у соперников на поводу. И ещё. Мне кажется, это была маленькая месть Бердыева Федуну за кидалово. Бикиевич настроил футболистов по боевому. А если СМ замандражирует, посыпется и упустит золото, то Бердыев вообще будет королём. Но и очная победа над обманщиком тоже приятна...
19:36
vasilich21
точно
19:36
vasilich21
Выскажу мнение, что Питер проиграл в основном из-за большой нелюбви к цыганам, а вот на конях красно-белые (ЧЁРНЫЕ) тоже обломаются...
19:35
Басист
Красавцы, мужики! Деклассировали почтичемпиона, наглядно показав ему разницу между командой уровня ЛЧ и ФК "Полуочко". Вот это самое вас осенью и ждёт, пятачковые) P.S. Для России было бы лучше, если бы вместо Спартака в Лиге Чемпионов играл Ростов.
19:35
кузя23
zenit08 кузя23 === Есть более объективный способ установить силу команды, чем таблица?) Сегодня Ростов был сильнее, т.к. сыграл в свою игру. Спартаку надо было сидеть в обороне. Были бы очередные 0-0. 19:32__Ты не поверишь,но есть такой способ. Только он в РФПЛ не канает. Еврокубки называется.
19:35
Meddle
mallwen, ну если ты такой объективный то посмотри на график Ростова в этом году и график Спартака. Может это объяснит тебе место Ростова в табличке? Плюс сравни финансовые возможности клубов и длину скамейки. Это по поводу мест в таблице, ты ведь намекаешь на замечательную спартаковскую игру? А кто какую тактику исповедает - это дело вкуса. По мне, так если команда умно играет, значит хорошая тактика. Дыр-дыр конечно весело смотреть, но быстро надоедает))
19:34
Cheremis57
mallwen ==== и тебе того же! Всех болельщиков "Ростова" с реваншом!! Пойду тяпну беленькой- вечер удался!!!
19:33
Santa Barbara
человек за футбол ///// А еще рассуждаете о том что такое чемпионская игра... {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Кто рассуждает-то? Огласи весь список рассуждающих о чемпионской игре!
19:33
Santa Barbara
человек за футбол ///// Ведь Все понимают что за чемпион будет из Спартака. Позор. {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Кто все-то? Огласи весь список! Или ты имеешь в виду мертвые души, которые живут в твоем воображении, окрашенном ненавистью к Спартаку?
19:32
zenit08
кузя23 === Есть более объективный способ установить силу команды, чем таблица?) Сегодня Ростов был сильнее, т.к. сыграл в свою игру. Спартаку надо было сидеть в обороне. Были бы очередные 0-0.
19:32
Птицuk
Интересно - возвращение скотского судейства в этом туре - в Питере, Локо-Амкар и Ростов - Спартак - это единичный случай или тенденция? Вилков, С.Иванов и Еськов - ну кто бы сомневался? :-) Федун, если хочешь чтобы Спартак остался в чемпионской гонке - сделай как Гинер - приложи все усилия, чтобы эти три урода Спартак не судили. Вот например Николаев и Карасев после поражений ЦСКА и Зенита при них - больше их не судят.
19:31
mallwen
Cheremis57 Выдохни)
19:31
StBand
Адекватный Зритель_ Под ЛЧ надо усиливаться, однозначно! И желательно малёха помогутнее, чем усиливались под ЛЕ.))) ----- Ага, пусть ещё негров купят...
19:30
Адекватный Зритель_
mallwen----- Нейтрально Спартак в Европе судят. Есть чем козырнуть, в плане результата, за последние годы?))
19:30
Santa Barbara
человек за футбол ///// Ребята наконец то включились в наш чемпионат после Европы. {{{{{{{{{{}}}}}}}}}} Долго они включались! Не просыхали что ли? Горевали после вылета из ЛЕ? ))))))))))))
19:29
mallwen
Meddle Согласен, Ростов - хорошая команда с хорошим тренером. Уже второй год очень достойно играют и своё *мужики* заслужили.
19:29
кузя23
А ничего сверхъестественного не произошло. Просто более сильная команда обыграла другую.
19:28