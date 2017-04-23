Роман Павлюченко: "Еськов внаглую делал вещи, которые невозможно принять"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко подчеркнул, что поведение судьи Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) не укладывается у него в голове. По словам форварда, получившего красную карточку, арбитр делал вещи, которые было невозможно принять.

Напомним, что во вчерашней встрече рефери удалил трех игроков екатеринбуржцев. Помимо Павлюченко красные карточки получили полузащитники Эрик Бикфалви и Роман Емельянов.

- Все видели, что произошло - я на эмоциях начал разговаривать с судьей. Наверное, не должен был так делать, но это игра, мы не в самом лучшем положении в турнирной таблице, нам каждое очко важно, - приводит ТАСС слова Павлюченко. - Мы вчера приехали не проигрывать, мы приехали побеждать или как минимум увезти ничью. И когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть "Зенит", судья берет и внаглую делает вещи, которые я не мог понять и принять.

Я, как самый старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: "Зачем вы это делаете?", за что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить и получил уже красную.

Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнеров по команде, мне не все равно на результат. Я играю за "Урал", я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену и "Зенит" должен выиграть, но надо играть в честный футбол.

При этом нападающий "Урала" не решился оценивать, предвзятое было судейство или арбитр просто допустил ошибки.

- Я не могу сказать, я не знаю, - продолжил Павлюченко. - Трудно сказать, что повлияло на судью, почему он так себя повел.