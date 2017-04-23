Роман Павлюченко: "Еськов внаглую делал вещи, которые невозможно принять"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко подчеркнул, что поведение судьи Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) не укладывается у него в голове. По словам форварда, получившего красную карточку, арбитр делал вещи, которые было невозможно принять.
Напомним, что во вчерашней встрече рефери удалил трех игроков екатеринбуржцев. Помимо Павлюченко красные карточки получили полузащитники Эрик Бикфалви и Роман Емельянов.
- Все видели, что произошло - я на эмоциях начал разговаривать с судьей. Наверное, не должен был так делать, но это игра, мы не в самом лучшем положении в турнирной таблице, нам каждое очко важно, - приводит ТАСС слова Павлюченко. - Мы вчера приехали не проигрывать, мы приехали побеждать или как минимум увезти ничью. И когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть "Зенит", судья берет и внаглую делает вещи, которые я не мог понять и принять.
Я, как самый старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: "Зачем вы это делаете?", за что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить и получил уже красную.
Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнеров по команде, мне не все равно на результат. Я играю за "Урал", я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену и "Зенит" должен выиграть, но надо играть в честный футбол.
При этом нападающий "Урала" не решился оценивать, предвзятое было судейство или арбитр просто допустил ошибки.
- Я не могу сказать, я не знаю, - продолжил Павлюченко. - Трудно сказать, что повлияло на судью, почему он так себя повел.
Мяс@руб
морпех...12:07 ____ Неистово плюсую +++++ ... за сравнение матча Зенит - Урал с матчем "под пистолетом"с фашистской Германией...
12:17
морпех
Кстати,получается(если я не путаю),что вчера мы увидели самый(!!!)грязный матч в истории России!И один из 5 - 6 самых(!!!!)грязных матчей в истории футбола!То есть этот матч был сродни матчу "под пистолетом"с фашистской Германией!(ничего личного,просто по количеству игроков одной из команды)!То есть ,такое ощущение,что вчера футболисты Урала нанесли с десяток увечий,разбили голову арбитру,спровоцировали массовые беспорядки,вывели надолго из состава с пяток игроков Позора,продолжали голыми матч,(кстати,раньше же было правило,что если остаётся меньше 9 игроков одной из команд - автоматом тех.поражение?)
12:07
Tester123
Рома,- лучший!
12:03
Dr Death
оставить в 2-3 судей не более на все остальные матчи вызывать иностранных арбитров для РФПЛ, иначе этот беспредел не вылечить, создавать школы арбитров, чтобы на каждый матч в ФНЛ претендовало по 2-3 человека, здоровая конкуренция заставит этих лодырей работать.
12:01
морпех
Спринт Если Павлюченко скажет, что судья продажная тв....ь, то его дисквалифицируют на много игр те же, этого судью на матч поставил.//////Да думаю,учитывая,ск - ко оправданий уже высказывается судье,футболиста итак дисквалифицируют игры на 4...иначе(если не так),сами же в лужу и сядут
12:01
морпех
Чем - то мне матч напомнил Русский хоккей ,когда сами себе забивали!Надо было тож пару десятков мячей себе забить,но...только типа случайно,чтоб штрафы не схлопотать!
11:59
Спринт
Если Павлюченко скажет, что судья продажная тв....ь, то его дисквалифицируют на много игр те же, этого судью на матч поставил.
11:57
морпех
Да...тоже подумалось,если уж удаляться,так хоть в морду бы сунул - всё - равно для штрафа бабла бы хватило,срок бы не получил...ну и дисква уже тоже может быть не на 1 матч...а так хоть,мож ,зубы там выбил,или нос сломал бы...хотя тогда не посмеяться на след.его матче через 3 дня)
11:54
armi
Жаль, что Роман не дал Еськову по м___орде за такой беспредел. Уж если и сидеть на дискве, так по хулиганке, а не за какие то сказочные разговоры.
11:52
Slim Taller
"Схватил его за руку и любезно спросил: "Зачем вы это делаете,Мистер?" За нападение на судью дисквалифицировать этого клоуна до конца сезона.
11:51
Кaраcик
Рома, заканчивай мяч гонять, иди в судьи. Только ты будешь самый безошибочный, самый принципиальный и самый внимательный. Сказка, а не судья.
11:46
Уралмашевец
Лакмусовая бумажка для Будогосского...
11:36
promtex13
Надо было не орать, а дать по наглой роже, тогда бы хоть за дело удалили.
11:35
Vladimir Semenovich
Еськов в Краснодаре поставил надуманный пенальти в ворота Ростова и вообще как судья очень, очень плохой не мешало запретить ему судить РФПЛ.
11:32