REGNUM: "Зенит" отказался принимать газон арены "Санкт-Петербург", несмотря на уговоры Мутко

"Зенит" по принципиальным соображениям отказывается принимать газон стадиона "Санкт-Петербург" из-за неудовлетворительного качества покрытия, сообщает REGNUM.
– Вчера целый день Мутко и Албин уговаривали "Зенит" принять газон таким, какой он есть. "Зенит" уперся: переделывайте, или не примем, – рассказал источник.
Напомним, что 22 апреля "Зенит" провел первый официальный матч на новом стадионе против "Урала" (2:0). Многие игроки критиковали газон после этого матча.
JohnWeexx
Кто такие Албин и Мутко для Миллера?
20:34
serzheo
Правильно, подрядчиков гнобить надо, совсем обнаглели.
20:14
Thomas_Boy
А если попросит Владимир Владимирович?
19:31
Al Rains
Ну да... типа менты гэбэшников решили уговорить))
19:27