19:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

REGNUM: "Зенит" отказался принимать газон арены "Санкт-Петербург", несмотря на уговоры Мутко

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"Зенит" по принципиальным соображениям отказывается принимать газон стадиона "Санкт-Петербург" из-за неудовлетворительного качества покрытия, сообщает REGNUM.

– Вчера целый день Мутко и Албин уговаривали "Зенит" принять газон таким, какой он есть. "Зенит" уперся: переделывайте, или не примем, – рассказал источник.

Напомним, что 22 апреля "Зенит" провел первый официальный матч на новом стадионе против "Урала" (2:0). Многие игроки критиковали газон после этого матча.

Дополнительная информация

https://regnum.ru/news/sport/2268482.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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JohnWeexx

Кто такие Албин и Мутко для Миллера?

20:34

serzheo

Правильно, подрядчиков гнобить надо, совсем обнаглели.

20:14

Thomas_Boy

А если попросит Владимир Владимирович?

19:31

Al Rains

Ну да... типа менты гэбэшников решили уговорить))

19:27