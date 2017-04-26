REGNUM: "Зенит" отказался принимать газон арены "Санкт-Петербург", несмотря на уговоры Мутко

"Зенит" по принципиальным соображениям отказывается принимать газон стадиона "Санкт-Петербург" из-за неудовлетворительного качества покрытия, сообщает REGNUM.

– Вчера целый день Мутко и Албин уговаривали "Зенит" принять газон таким, какой он есть. "Зенит" уперся: переделывайте, или не примем, – рассказал источник.

Напомним, что 22 апреля "Зенит" провел первый официальный матч на новом стадионе против "Урала" (2:0). Многие игроки критиковали газон после этого матча.