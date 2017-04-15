Олег Романцев: "Верю в победу - и над "Зенитом", и в чемпионате"

– Собираюсь с внучкой Алиной в воскресенье на "Открытие Арену" в хорошем настроении, – рассказал девятикратный чемпион России Романцев. – Уверен, с таким же выйдут на матч с "Зенитом" и спартаковцы.
Повод для этого есть – лидерство, уверенная победа в предыдущем туре над "Уфой" Семака, зрелищный и результативный футбол. Ну и, конечно, родные трибуны, которые, ясное дело, будут ждать только победы. Лично я в нее верю.
Как и в то, что хозяева не станут осторожничать и держать в уме хотя бы ничью. Убежден – ставку они сделают на атаку. Правда, после встречи с "Уфой" в этой линии возникли проблемы – получили травмы Зе Луиш и Луиз Адриану. Но даже если они не смогут выйти на поле, есть Мельгарехо и Промес, которых в наступлении поддержат Ананидзе с Глушаковым.
Кроме того, "Спартак" будет раскрепощен. Восемь очков отрыва за восемь туров до финиша – отличный задел для рывка в чемпионы. А вот "Зениту" нужна только победа. И это обстоятельство заставит гостей рисковать, что может стать причиной непредсказуемых ошибок. А в матчах с таким подтекстом они могут слишком дорого обойтись.
Хотя я не любитель прогнозов, еще в самом начале чемпионата сказал "СЭ", что "Спартак" станет чемпионом. Думаю, что он не подведет ни меня, ни болельщиков! (Александр ЛЬВОВ)
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Chibisov
С тарасовских полей нам слышится НАЛЕЙ,олег стаканыч там ловит пискарей)
00:52
Chibisov
Знаем во что ты веришь,в зелёного змия и карасиков с тарасовских прудов,опять стаканыч не похмелился.Налили бы дедушке и послушали баек о 90-тых где пищевик кристально честно побеждал в чемпионатах,где расписание игр делалось под него,где скупали за копейки лучших футболистов во всех клубах маня их ЛЧ,где судьи разшаркивались перед пищевиком,где игроки жрали бромантан,а потом наступили двухтысячные и пищевик превратился в болото и европейскую давалку
00:51
DAVI SVININU!
Всплыл рыбачек!
00:51