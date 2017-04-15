Олег Романцев: "Верю в победу - и над "Зенитом", и в чемпионате"

Прогноз на главный матч 23-го тура премьер-лиги между "Спартаком" "Зенитом" дал самый титулованный российский тренер, экс-рулевой красно-белых и сборной России Олег Романцев

– Собираюсь с внучкой Алиной в воскресенье на "Открытие Арену" в хорошем настроении, – рассказал девятикратный чемпион России Романцев. – Уверен, с таким же выйдут на матч с "Зенитом" и спартаковцы.

Повод для этого есть – лидерство, уверенная победа в предыдущем туре над "Уфой" Семака, зрелищный и результативный футбол. Ну и, конечно, родные трибуны, которые, ясное дело, будут ждать только победы. Лично я в нее верю.

Как и в то, что хозяева не станут осторожничать и держать в уме хотя бы ничью. Убежден – ставку они сделают на атаку. Правда, после встречи с "Уфой" в этой линии возникли проблемы – получили травмы Зе Луиш и Луиз Адриану. Но даже если они не смогут выйти на поле, есть Мельгарехо и Промес, которых в наступлении поддержат Ананидзе с Глушаковым.

Кроме того, "Спартак" будет раскрепощен. Восемь очков отрыва за восемь туров до финиша – отличный задел для рывка в чемпионы. А вот "Зениту" нужна только победа. И это обстоятельство заставит гостей рисковать, что может стать причиной непредсказуемых ошибок. А в матчах с таким подтекстом они могут слишком дорого обойтись.

Хотя я не любитель прогнозов, еще в самом начале чемпионата сказал "СЭ", что "Спартак" станет чемпионом. Думаю, что он не подведет ни меня, ни болельщиков! (Александр ЛЬВОВ)

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.