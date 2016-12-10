На следующей неделе в "Зените" пройдет совещание по вратарям

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу провел переговоры с руководством, на котором стороны обсудили трансферные вопросы, утверждает Bobsoccer. На следующей неделе в клубе состоится совещание по вратарям. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые находятся в поиске нового голкипера.

Ранее сообщалось, что зимой петербуржцы могут подписать вратаря "Сьона" Антона Митрюшкина. Помимо 20-летнего экс-игрока "Спартака" в шорт-лист потенциальных новичков сине-бело-голубых вошли Александр Беленов ("Анжи") и Сослан Джанаев ("Ростов").

Напомним, что "Спартак", который недавно купил Александра Селихова из "Амкара", сохранил за собой право первоочередного выкупа Митрюшкина, который в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы в 2013 году. В феврале 2015 года он сменил "Спартак" на "Сьон".