09:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На следующей неделе в "Зените" пройдет совещание по вратарям

0
0
0

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу провел переговоры с руководством, на котором стороны обсудили трансферные вопросы, утверждает Bobsoccer. На следующей неделе в клубе состоится совещание по вратарям. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые находятся в поиске нового голкипера.

Ранее сообщалось, что зимой петербуржцы могут подписать вратаря "Сьона" Антона Митрюшкина. Помимо 20-летнего экс-игрока "Спартака" в шорт-лист потенциальных новичков сине-бело-голубых вошли Александр Беленов ("Анжи") и Сослан Джанаев ("Ростов").

Напомним, что "Спартак", который недавно купил Александра Селихова из "Амкара", сохранил за собой право первоочередного выкупа Митрюшкина, который в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы в 2013 году. В феврале 2015 года он сменил "Спартак" на "Сьон".

Дополнительная информация

http://www.bobsoccer.ru/endru/blog/?item=371587

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ