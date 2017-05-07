На матч "Зенита", который может сделать "Спартак" чемпионом, проданы все билеты

Все билеты на матч 27-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Тереком" проданы, сообщает официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что на вторую официальную игру на стадионе "Санкт-Петербург" пустят 30 тысяч болельщиков. Гостей поддержат до 100 зрителей.
"Зенит" сыграет в традиционной лазурной форме, вратарь - в черной. "Терек" выйдет на поле в бело-зеленой форме, а голкипер - в красном.
В случае потери "Зенитом" очков "Спартак" досрочно оформит чемпионский титул.
Матч "Зенит" - "Терек" пройдет сегодня, 7 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-05-07-segodnya-zenit-sygraet-s-terekom-na-stadione-sankt-peterburg.htm
П_о_в_а_р
Весь Питер идёт болеть за чемпионство Спартака! Малацы!!!
12:56
oleg_Spb
Бедный ты школьник, с нелегкой судьбой, несчастье отца с матерью...
12:52
lexxxus
oleg_Spb Здарова Албин, тебя спалили, хватит под левыми никами прятаться, не окупишь ты стадион
12:47
oleg_Spb
Билетов полно на авито и у различных фирм-перекупов, не надо тут ажиотаж создавать несуществующий, бомжи ни разу не заполнят свой стадион))) ______ Ну купите мой билет, так и быть, за 50 тысяч может и продам ...
12:46
lexxxus
Билетов полно на авито и у различных фирм-перекупов, не надо тут ажиотаж создавать несуществующий, бомжи ни разу не заполнят свой стадион)))
12:36
баламошка
Бомжи сделают Спартак чемпионом) Бугага) Спасибо, болотному народцу!)
12:20