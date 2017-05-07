На матч "Зенита", который может сделать "Спартак" чемпионом, проданы все билеты

Все билеты на матч 27-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Тереком" проданы, сообщает официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что на вторую официальную игру на стадионе "Санкт-Петербург" пустят 30 тысяч болельщиков. Гостей поддержат до 100 зрителей.

"Зенит" сыграет в традиционной лазурной форме, вратарь - в черной. "Терек" выйдет на поле в бело-зеленой форме, а голкипер - в красном.

В случае потери "Зенитом" очков "Спартак" досрочно оформит чемпионский титул.

Матч "Зенит" - "Терек" пройдет сегодня, 7 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.