12:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

На матч "Зенита", который может сделать "Спартак" чемпионом, проданы все билеты

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Все билеты на матч 27-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Тереком" проданы, сообщает официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что на вторую официальную игру на стадионе "Санкт-Петербург" пустят 30 тысяч болельщиков. Гостей поддержат до 100 зрителей. 

"Зенит" сыграет в традиционной лазурной форме, вратарь - в черной. "Терек" выйдет на поле в бело-зеленой форме, а голкипер - в красном. 

В случае потери "Зенитом" очков "Спартак" досрочно оформит чемпионский титул.

Матч "Зенит" - "Терек" пройдет сегодня, 7 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-05-07-segodnya-zenit-sygraet-s-terekom-na-stadione-sankt-peterburg.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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П_о_в_а_р

Весь Питер идёт болеть за чемпионство Спартака! Малацы!!!

12:56

oleg_Spb

Бедный ты школьник, с нелегкой судьбой, несчастье отца с матерью...

12:52

lexxxus

oleg_Spb Здарова Албин, тебя спалили, хватит под левыми никами прятаться, не окупишь ты стадион

12:47

oleg_Spb

Билетов полно на авито и у различных фирм-перекупов, не надо тут ажиотаж создавать несуществующий, бомжи ни разу не заполнят свой стадион))) ______ Ну купите мой билет, так и быть, за 50 тысяч может и продам ...

12:46

lexxxus

Билетов полно на авито и у различных фирм-перекупов, не надо тут ажиотаж создавать несуществующий, бомжи ни разу не заполнят свой стадион)))

12:36

баламошка

Бомжи сделают Спартак чемпионом) Бугага) Спасибо, болотному народцу!)

12:20