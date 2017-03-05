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МВД опровергло информацию об избиении фанатов "Спартака" в Краснодаре

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Полиция не осуществляла массовые задержания фанатов "Спартака" в центре Краснодара, приехавших в город на матч 18-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором группу болельщиков "Спартака" якобы задерживают сотрудники полиции. Комментирующий ролик болельщик сообщил о применении сотрудниками правоохранительных органов слезоточивого газа и дубинок.

"В полицию никакой информации о задержаниях не поступало, дубинки и слезоточивый газ не применялись", – приводит ТАСС слова представителя МВД.

Сообщается, что в центре Краснодара у нескольких болельщиков произошел конфликт с местной жительницей. "Они (фанаты) стали с ней пререкаться, подошли сотрудники (правоохранительных органов) и пресекли развитие конфликта. Если и будет составлен протокол по данному факту, то только, если девушка напишет заявление на данных граждан", – подчеркнули в МВД.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4071473

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