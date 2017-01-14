15:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Молло и Зуйков – в старте "Зенита" на матч с "Айнтрахтом"

0
0
0

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч с "Айнтрахтом" из Франкфурта. Отметим, что из новичков сине-бело-голубых с первых минут на поле появятся Сергей Зуйков и Йоан Молло. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

"Зенит": Лодыгин – Чернов, Нету, Кришито, Зуйков – Мак, Жулиану, Хави Гарсия, Могилевец, Молло – Дзюба.

Трансляция матча "Айнтрахт" - "Зенит"

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ