Молло и Зуйков – в старте "Зенита" на матч с "Айнтрахтом"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч с "Айнтрахтом" из Франкфурта. Отметим, что из новичков сине-бело-голубых с первых минут на поле появятся Сергей Зуйков и Йоан Молло. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.
"Зенит": Лодыгин – Чернов, Нету, Кришито, Зуйков – Мак, Жулиану, Хави Гарсия, Могилевец, Молло – Дзюба.
Трансляция матча "Айнтрахт" - "Зенит"
Наш состав на матч #АйнтрахтЗенит:– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 14 января 2017 г.
Лодыгин – Чернов, Нету, Кришито, Зуйков – Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло – Дзюба