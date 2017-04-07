Мирча Луческу: "Зенит" не тащат за уши"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу ответил на критику известного агента Дмитрия Селюка, который ранее назвал приглашение румынского наставника в питерский клуб ошибкой. По словам Луческу, "Зенит" борется в чемпионате изо всех сил, и никто его никуда не тащит, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Только те, кто находятся здесь (обращается к журналистам – Прим. "СЭ") дают информацию. Те, кто сидят в офисах, только ищут какую-то смуту. Конечно, каждый защищает свои интересы. Только так можно интерпретировать нападки в мой адрес.

Дошло до того, что даже Дмитрий Селюк, который не имеет права заезжать в Россию и Украину, что-то комментирует. И я знаю почему: мы играли с "Челси" в Лондоне (речь о "Шахтере" – Прим. "СЭ"), и он приехал в отель, разговаривал с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свое крыло. До сих пор он паразитирует на Яя Туре – имеет одного хорошего игрока.

Все журналисты постоянно с ним контактируют, когда нужно организовать нападение, то связываются с Селюком. Но у меня достаточно опыта, чтобы воспринимать эти моменты спокойно. Жду следующую неделю и статьи которые попытаются дестабилизировать ситуацию в "Зените" и вывести меня из равновесия. Не нас тащат за уши. Мы бьемся в каждом матче, играем. Забиваем больше, пропускаем меньше, играем в зрелищный футбол кому-то это не нравится, но я иду дальше с командой.