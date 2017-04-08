Мирча Луческу: "Заставили Дзюбу беречь себя, чтобы не получить карточку перед "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 22-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1) отметил, что на игру повлияло то, что несколько игроков его команды находились под угрозой дисквалификации на следующий поединок со "Спартаком". По его словам, по этой причине пришлось заставить нападающего Артема Дзюбу беречь себя.

- Второй тайм мы начали хорошо, - заявил Луческу в интервью телеканалу "Наш футбол". - И я не думаю, что на ход игры повлияло удаление Ломбертса. Какой-то импульс оно придало, потому что мы стали биться за того парня и показали другой футбол. Но вообще это не ключевой момент.

Соперник был очень агрессивен, много прерывал игру. Много было остановок, поэтому странно, что судья добавил так мало. Что касается нас, то мы потеряли очень важные два очка. Еще сказались карточки. Заставили Дзюбу беречь себя, чтобы не получить карточку перед "Спартаком". Не играл Кришито, пришлось поставить Чернова. После удаления Ломбертса пришлось рисковать и выпускать Нету, у которого было семь карточек. Это все привело к тому, что сегодня произошло.