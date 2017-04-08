Мирча Луческу: "Заставили Дзюбу беречь себя, чтобы не получить карточку перед "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 22-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1) отметил, что на игру повлияло то, что несколько игроков его команды находились под угрозой дисквалификации на следующий поединок со "Спартаком". По его словам, по этой причине пришлось заставить нападающего Артема Дзюбу беречь себя.
- Второй тайм мы начали хорошо, - заявил Луческу в интервью телеканалу "Наш футбол". - И я не думаю, что на ход игры повлияло удаление Ломбертса. Какой-то импульс оно придало, потому что мы стали биться за того парня и показали другой футбол. Но вообще это не ключевой момент.
Соперник был очень агрессивен, много прерывал игру. Много было остановок, поэтому странно, что судья добавил так мало. Что касается нас, то мы потеряли очень важные два очка. Еще сказались карточки. Заставили Дзюбу беречь себя, чтобы не получить карточку перед "Спартаком". Не играл Кришито, пришлось поставить Чернова. После удаления Ломбертса пришлось рисковать и выпускать Нету, у которого было семь карточек. Это все привело к тому, что сегодня произошло.
Jean4
Конечно, куда же без чубы, зенитка без чубы ничего уже не может.
22:46
merniloskut
Карточка была за симуляцию, только почему-то её не дали Обездзюбеному!
22:45
GIV-70
А что делал Кержаков возле скамейки Зенита? Разве зрителей туда пускают?
22:33
Вопреки
Заставили Дзюбу... Господин МУТКО и Будогосский - почему этому симулянту не дают карточки за слабое актерское мастерство при постоянных падениях в штрафной и выпрашивании пеналей ? Одни арбитры покупаются и ставят (или ждут повода, чтобы помочь газпромовским), другие боятся наказывать балабола. Когда уже положите конец выкрутасам Дзюбы ?
22:24
achuburov
прям как в сборной
22:14
serzheo
Луческу - ты нормальный? Почему не выпустил Кержа?
22:12
csl
Типичная средняя российская команда, которая в сезоне собирается только на два матча... со Спартаком
22:10