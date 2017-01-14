Мирча Луческу: "Доволен игрой Молло, Эрнани и Зуйкова в дебютном матче за "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после товарищеской игры против "Айнтрахта" из Франкфурта (0:0) отметил, что на данный момент большее внимание уделяет оборонительным действиям команды. Специалист подчеркнул, что остался доволен показанным питерцами футболом.

– В первую очередь, я рассматриваю эту игру как тренировку, – сказал Луческу. – Играли с хорошей командой, которая находится на четвертом месте в чемпионате Германии. По большому счету они уже через неделю продолжают чемпионат. Было видно их большое желание, играли сегодня практически одним составом на протяжении всего матча. Что касается нас, то в этот период все будут играть сначала, а не только выходить на замену. Все будут играть на разных позициях. В принципе, всеми доволен. Нельзя сказать, что мы готовы хорошо, потому что всего лишь четвертый день работаем, тем более что сейчас мы работаем над функциональным состоянием. Было видно, что нашим игрокам в отличие от соперника не хватало свежести. Но будем говорить так, что они чего-то не создали, а у нас было два голевых момента, и мы могли победить.

Не отказываемся от нашего тренировочного процесса, а в матчах будут выходить все – как в первом тайме, так и во втором. Самое важное для меня то, что все наши футболисты поняли организацию нашей игры, соблюдали принципы ее ведения, механизмы оборонительного и атакующего плана. В этот период я уделяю большее внимание оборонительным действиям, и это подтверждает сегодняшний матч – по большому счету соперник не создал ничего серьезного. Доволен той работой, которую футболисты проделали сегодня. Жаль, что был сильный ветер, может быть, матч получился бы более зрелищным. Игра была жесткая с обеих сторон. Доволен новичками – Молло, Эрнани и тем же Зуйковым. Некоторые игроки получили травмы, надеемся, они быстрее восстановятся и будут работать в общей группе.

Мы от наших планов по работе на сборах не отказываемся, но в то же время будет очень много матчей после тренировок и нагрузка будет дублироваться. Утром мы тренировались 85 минут, а вечером сыграли. Для меня очень важен тренировочный процесс, а матч – это бонус, чтобы получить удовольствие от него. В таком же направлении будем продолжать дальше. Доволен матчем и его содержанием. (Сергей ЦИММЕРМАН)