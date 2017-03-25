Миодраг Божович: "Этот матч был для людей, которые любят "Спартак" и Россию"

Главный тренер "Црвены Звезды" Миодраг Божович после товарищеского матча против "Спартака" (2:1) отметил, что он рассматривал эту игру как хорошую возможность для тренировки. По словам специалиста, он доволен игрой своих подопечных и победой.

- Не могу сказать, что игра была очень важной для нас, - приводит пресс-служба "Црвены Звезды" слова Божовича. - Но мы провели хороший спарринг. Доволен победой. Думаю, эта игра была для людей, которые любят "Спартак" и Россию. Понятно, что будут критики, которые скажут, что соперник вышел на поле без девяти игроков.

Канга? Ему нужна хорошая мотивация. Он любит большие матчи, чтобы показать свои способности. После окончания контракта с "Ростовом" я действительно вел переговоры со "Спартаком", за два года до приезда сюда. И если бы согласился, то сейчас меня бы не было здесь.