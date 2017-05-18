Михаил Шац: "История с Кокориным в Монако была раздута. Как, впрочем, и с Аршавиным"

Известный шоумен и телеведущий, болельщик "Зенита" Михаил Шац в интервью "СЭ" отметил, что к эпизоду с шампанским Александра Кокорина и Павла Мамаева в Монако относится не так, как большинство СМИ. По его словам, эта история была разудута представителями прессы. Такое же мнение у Шаца по словам Андрея Аршавина о "ваших проблемах" после матча России с Грецией (0:1) на Euro-2012.

– Вы матч "Зенита" с "Краснодаром" рассматривали в юмористическом ключе как дуэль героев скандала с шампанским в Монако – Кокорина против Мамаева?

– Я вообще к тому эпизоду в Монако отношусь не так, как большинство СМИ. Мне кажется, все это было очень раздуто. Как, впрочем, и история с Аршавиным, когда всю его карьеру перечеркнул какой-то человек, не имеющий ни малейшего отношения к футболу. Он просто использовал ту ситуацию в своих интересах.

– Вы про фразу Аршавина: "Ваши ожидания – ваши проблемы"?

– Да. При этом, где этот депутат, кто он такой? И кто такой для российского футбола Аршавин? Считаю Андрея лучшим российским игроком двухтысячных годов. Всем нашим людям не нужно однозначно относиться к той информации, которую так преподнесли и разжевали. Я бы вообще не стал акцентировать на этом внимание. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Михаила Шаца