Михаил Боярский: "Уважаю Дзюбу за мужское мнение"

Один из самых известных болельщиков "Зенита", народный артист России Михаил Боярский, прокомментировал высказывание нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы в адрес болельщиков после матча 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0).
Форвард, в частности, сказал следующее: "Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас, куда ни глянь, – все во всем профессионалы. Все всё умеют, все сидят... Хотя с дивана через раз встают – и то спотыкаются".
- Дзюба и Кокорин молодцы, выглядели убедительно. Играли на подъеме, - отметил Боярский. - Да, было много промашек, и счет 2:0 - небольшой. Во втором тайме надо было забивать еще несколько раз. А "Рубин" пока сыроват. "Зенит", можно сказать, сыграл на классе.
- Как отнеслись к жестким словам Дзюбы в адрес болельщиков?
- Артем высказался довольно остро. Таким же был и Широков. Гладить их по голове за это не стоит, они заслуживают того, чтобы к ним относились достаточно критично. Футболисты не должны заискивать ни перед кем. Уважаю за такое мужское мнение, это лучше, чем оно было бы лояльным.
- Как быть болельщикам, ведь каждый станет проецировать слова Дзюбы на себя?
- С юмором. Для меня ничего страшного в словах Артема нет. (Сергей АСТАХОВ)
Alecstos
Бабские истерики продолжаются. Мужики молча дело делают.
12:48
kwazar312
А разве Дзюба -мужик.Мужики себя так не ведут...
12:38
Flamenco
На счёт "диванных экспертов и пивное брюхо" он прав на 500 процентов!!!!
12:37
Don Miguel
Слова Дзюбы относятся только к тем, что игроков обзывает, оскорбляет, лезет в нижнее белье, да еще с использованием мата и прыщавого сленга. С нормальными болельщиками он разговаривает, фотографируется, отпускает свои прикольные "афоризмы". Меня, например, как и Боярского, его слова ни капли не задели, я его даже поленом ни разу не обозвал, хотя это самое "мягкое" и его здешних помойных прозвищ
12:33
serzheo
Добрый Вы, Михаил Сергеевич...
12:32
alex-ls
ну если уважаешь, то вдуй ему :D любитель дерева
12:31
bolela s 1960
Хоть и г-но, но свое. Как не назвать маслом!!!!!!!
12:30
marsey
боярский всё пропил, что можно. а полено - оно и в зените полено. надеюсь, в сборной этот гадёныш не будет играть
12:28
zux34
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12:28
FINIX
ланфрен ланфра, там-та-ти-та...
12:27