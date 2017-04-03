Михаил Боярский: "Уважаю Дзюбу за мужское мнение"

Один из самых известных болельщиков "Зенита", народный артист России Михаил Боярский, прокомментировал высказывание нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы в адрес болельщиков после матча 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0).

Форвард, в частности, сказал следующее: "Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас, куда ни глянь, – все во всем профессионалы. Все всё умеют, все сидят... Хотя с дивана через раз встают – и то спотыкаются".

- Дзюба и Кокорин молодцы, выглядели убедительно. Играли на подъеме, - отметил Боярский. - Да, было много промашек, и счет 2:0 - небольшой. Во втором тайме надо было забивать еще несколько раз. А "Рубин" пока сыроват. "Зенит", можно сказать, сыграл на классе.

- Как отнеслись к жестким словам Дзюбы в адрес болельщиков?

- Артем высказался довольно остро. Таким же был и Широков. Гладить их по голове за это не стоит, они заслуживают того, чтобы к ним относились достаточно критично. Футболисты не должны заискивать ни перед кем. Уважаю за такое мужское мнение, это лучше, чем оно было бы лояльным.

- Как быть болельщикам, ведь каждый станет проецировать слова Дзюбы на себя?

- С юмором. Для меня ничего страшного в словах Артема нет. (Сергей АСТАХОВ)