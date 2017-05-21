Михаил Александров: "Арсенал" выигрывает у "Спартака"? Нам не до шуток"

Полузащитник "Арсенала" Михаил Александров в перерыве игры 30-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил настрой команды в связи с турнирным положением. Напомним, что туляки переместятся из зоны вылета в зону стыковых матчей, если одержат над красно-белыми победу, а в параллельной встрече "Оренбург" не выиграет у "Ростова" и/или "Крылья Советов" уступят "Тереку".

– Турнирное положение обязывает так играть, – сказал в эфире телеканала "Футбол 1" Александров. – Нам не до шуток. Мы хотим показать все свои возможности и выиграть матч.

Следим ли мы за результатами параллельных встреч? Понятия не имеют. Нам нужно сделать свою работу, выиграть матч, а дальше кто знает, как все сложится.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"