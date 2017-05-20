Массимо Каррера: "Я и не думал об уходе из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что не планирует об уходе из клуба в ближайшее время. Он вошел в тренерский штаб красно-белых перед началом сезона, а в августе принял команду после отставки Дмитрия Аленичева. По итогам чемпионата "Спартак" стал чемпионом России, впервые с 2001 года.

- Собираюсь ли я покинуть клуб? Я и не думал, чтобы уйти отсюда, - цитирует sportfm.ru Карреру. - У нас будет опыт в Лиге чемпионов. Есть очень много всего, что удерживает меня в "Спартаке".