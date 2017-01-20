Луиз Адриану: "Чтобы вернуться в сборную Бразилии, нужно играть и забивать мячи в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью "СЭ" отметил, что не думает о вызове в сборную Бразилии и намерен сосредоточиться на игре за красно-белых. По его словам, нужно показать свой прежний уровень.
– Жулиану из "Зенита" впервые пригласили в сборную Бразилии. А вы надеетесь вернуться из "Спартака" в национальную команду, где последние два матча провели в марте 2015 года?
– В первую очередь я сейчас сконцентрирован на делах клуба. Сначала мне нужно заиграть за "Спартак", показать свой прежний уровень. Понимаю, что за чемпионатом России следят и будут возможности для того, чтобы тренерский штаб сборной меня заметил. Надеюсь, что смогу вернуться в сборную, но для этого нужно играть и забивать мячи в "Спартаке".
– Лично знакомы с нынешним главным тренером сборной Бразилии Тите?
– Да.
– Неймар никак не отреагировал на ваш переход из "Милана" в "Спартак"? Никаких смс с комментариями от главной звезды сборной Бразилии не получали?
– Нет, никаких контактов с ним после моего перехода в "Спартак" не было. (Игорь РАБИНЕР)
Exsorsist
У Муссы мышление еще лучше. Потому и перешел в Лестер.
09:31 20 января
shpasic
Неймар перестал общаться с Адриано - завидует и боится, что вытеснит его из сборной Бразилии.
09:22 20 января
CSKA_LV
оказывается , у человека есть мышление…повезло
08:44 20 января