Лучший бомбардир чемпионата Австрии может перейти в "Спартак"

Нападающий "Аустрии" Оларенваджу Кайоде может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает Completesportsnigeria. 24-летний нигериец в заключительном матче чемпионата Австрии против "Зальцбурга" (2:3) забил свой 17-й гол в нынешнем сезоне, что позволило ему стать лучшим бомбардиром первенства. Сразу после встречи Кайоде поблагодарил руководство клуба и болельщиков, намекнув на возможный уход из клуба.



"Слава богу, мне удалось забить 17 голов за сезон. Спасибо руководству "Аустрии", тренеру, товарищам по команде, фанатам. Я благодарен вам всем за то, что сделали мое пребывание здесь приятным", – написал Кайоде в Фейсбуке.



Ранее в СМИ появлялась информация, что к футболисту проявляет интерес ЦСКА. Кроме того, за игроком следят немецкие и английские клубы.