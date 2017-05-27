Лоренсо Мельгарехо: "Сборная Парагвая могла бы проявить ко мне больше уважения"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо не понимает причин, из-за которых он не вызывается в состав сборной Парагвая. По словам форварда, национальная команда могла бы проявить к нему больше уважения.

- Для меня выступление за сборную - нечто особенное. Я удивлен непопаданием в состав, потому что у меня никогда не было проблем, и я не проявлял неуважения к кому-либо, - приводит D10.paraguay.com слова Мельгарехо. - Я должен быть в этой команде. Мне кажется, что я заслужил вызов в сборную Парагвая. Не понимаю, почему мне не звонят. Неприятно, когда на тебя не обращают внимания. Считаю, что заслужил большего уважения.

В минувшем сезоне Мельгарехо провел в составе "Спартака" 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Напомним, что в последний раз нападающий играл за сборную в 2013 году.