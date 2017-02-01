Ломбертс не уйдет из "Зенита" зимой

Сантуш Верхлуст, агент защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, сообщил, что игрок останется в клубе этой зимой. Ранее появилась информация, согласно которой бельгиец покинет команду в случае перехода в Санкт-Петербург защитника "Челси" Бранислава Ивановича. Интерес к игроку проявляли "Гент" и "Бешикташ".

- Николас не уйдет из "Зенита", - приводит ТАСС слова Верхлуста. - Трансферное окно в Европе уже закрыто. У нас были варианты, которые мы согласны были принять, но все зависело от клуба. Не понимаю, зачем Ломбертсу разрывать контракт. Просто Мирча Луческу обещал отпустить Ломбертса. Не был готов отпустить, пока он не получит определенного защитника, которого хочет, потому что в команде мало игроков на этой позиции.