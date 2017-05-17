Леонид Федун: "Если кто-то заплатит за Промеса отступные, то это будет рекордная сумма для России"

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что в контракте нападающего Квинси Промеса прописана сумма отступных, за которую он согласится отпустить голландца в другой клуб. По его словам, если трансфер состоится, то он станет самым крупным для российского футбола. Сейчас рекорд принадлежит "Зениту", который продал Халка в "Шанхай СИПГ" за 56 миллионов евро.

- Вы сказали, что Промес остается в "Спартаке". Это на 100 процентов?

- На сегодняшний день - да.

- Вы готовы будете рассмотреть его продажу, если будет действительно выгодня сделка?

- Есть выкупная цена, которая стоит в контракте. Это очень высокая цена. Она будет рекордной для российского футбола. Но если кто-то заплатит, то у меня не будет аргументов его удержать. Значит это топ-клуб. Но, зная Антона (прозвище Квинси Промеса в "Спартаке". - Прим. "СЭ"), он с удовольствием останется в "Спартаке", чтобы попробовать свои силы в Лиге чемпионов, чтобы быть интересным не для средних английских клубов, а действительно для топ-клубов.

- Вам будет льстить, если топ-клубы будут приходить к вам и пытаться купить вашего футболиста?

- Двоякое чувство. С одной стороны, это финансово выгодно, а с другой - это игровые потери.